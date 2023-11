Il video del branco di 7 lupi avvistati tra Umbria e Marche mentre attraversano la strada tra Preci e Visso

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un branco di lupi è stato avvistato in pieno giorno a ridosso di una strada al confine tra l’Umbria e le Marche: ben sette esemplari sono stati ripresi in un video nei pressi della statale 209 Valnerina, tra i Comuni di Preci (Perugia) e Visso (Macerata). Il branco è stato avvistato e filmato con lo smartphone, nella giornata di domenica, da tre giovani che si trovavano a transitare in quel momento in quel tratto di strada.

“Prima – hanno spiegano i giovani all’Ansa – abbiamo visto soltanto tre lupi in mezzo alla vegetazione, poi, una volta scesi dall’auto, ne sono usciti fuori altri quattro che sono fuggiti via, attraversando anche la strada principale”.

Della presenza del branco in questa zona si trova conferma anche sui social con i residenti del luogo che sottolineano come i lupi siano otto e non sette. Alcuni sostengono che “non si riesce a uscire di casa tranquilli”, mentre la maggior parte dei commentatori evidenzia la “bellezza” di questi esemplari.