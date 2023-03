Il video dei lupi nel centro di Badalucco, il post del sindaco che cita Lucio Dalla

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Due lupi sono stati avvistati di notte nel centro di Badalucco, piccolo paese in provincia di Imperia. La sagoma di quello che sembrerebbe essere proprio un lupo è stata anche ripresa da una telecamera di videosorveglianza di un’azienda della zona. Per questo il sindaco Matteo Orengo, citando Lucio Dalla, ha fatto pubblicare sul sito del comune l’avviso di “Attenti al lupo“. “È soltanto per informare i cittadini che abbiamo diffuso questo messaggio – ha poi spiegato il primo cittadino all’Ansa – perché solitamente i lupi si tengono a distanza dall’uomo. Parliamo di un animale che per natura è molto diffidente e se vede del movimento, non si avvicina”.