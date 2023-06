Il video dei cinghiali tra i bagnanti sulla spiaggia di Camogli: famiglia di 6 esemplari con 3 cuccioli

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ormai sono diventati una presenza quasi abituale in tante città. Non capita però molto spesso di vedere dei cinghiali che scendono indisturbati in una spiaggia, in mezzo a tanti bagnanti e turisti. È quanto avvenuto alcuni giorni fa in una delle spiagge più belle d’Italia, sotto l’abbazia di San Fruttuoso a Camogli, in provincia di Genova. Nel video, postato sui social e diventato ben presto virale, si vede una famigliola di cinghiali, una madre con i suoi cuccioli, che gironzola tranquillamente nella spiaggia piena di bagnanti, prova a prendere del cibo dalle borse lasciate a terra per poi andarsene come se niente fosse accaduto.