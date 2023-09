Il video dei bambini estratti da una casa sommersa in Grecia: le persone si rifugiano sui tetti per salvarsi

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Fa il giro del mondo il video dei bambini estratti da una casa sommersa in Grecia. Dopo gli incendi devastanti, la Grecia è stata colpita da un altro fenomeno estremo: un’alluvione. Nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno allagato diverse città, coinvolgendo Volos e altre regioni della Grecia centrale come Trikala, Karditsa e Phthiotide. Chi non è riuscito a evacuare è rimasto intrappolato sui tetti, mentre i soccorsi cercano di salvare chi non ha la casa abbastanza in alto da sfuggire alle acque.

Il video

Sono impressionanti e fanno il giro del mondo le immagini delle piogge torrenziali che hanno sommerso le abitazioni in Grecia. Tra tombini che sembrano fontane e luoghi pubblici completamente sommersi, un video in particolare è in grado di immortalare il tragico evento estremo che ha colpito la Grecia.

Si tratta proprio del video dei due bambini estratti da una casa sommersa. Nel filmato, della durata di poco meno di un minuto, si vedono i due bambini messi in salvo da un uomo. Questo li sposta sopra quello che sembra un materassino gonfiabile. L’acqua arriva a coprire quasi completamente un cancello in ferro battuto, al quale l’uomo si attacca per continuare a spostarsi. Dai balconi intorno alcune persone gridano, ma sembrano stare tutti bene, anche se intrappolati in casa.

Le piogge torrenziali

Le piogge torrenziali hanno colpito principalmente la Grecia centrale e la città di Volos. Le conseguenze del meteo estremo si sono riversate sulla città con danni a strutture pubbliche e private e un bilancio delle vittime e dei dispersi che cresce a ogni ora.

Le altre località colpite dalla tempesta Daniel (che ha fatto piovere fino a 400 millimetri di pioggia nell’arco di 30 ore) sono l’isola di Skiathos e l’isola di Evia.

Turchia e Bulgaria

La tempesta non ha risparmiato neanche i vicini della Grecia. In Turchia il bilancio delle vittime è salito a 6, mentre altre 2 persone risultano disperse. La pioggia è caduta soprattutto nella parte settentrionale, nelle regioni tra Krklareli, al confine con la Bulgaria.

Infatti un altro Paese coinvolto dalla tempesta Daniel è proprio la Bulgaria, sulla costa del Mar Nero. Qui le vittime sono almeno 3, mentre 2 sembrano essere le disperse (madre e figlia). Il conto dei danni segna strade interrotte, auto ribaltate e abitazioni allegate.