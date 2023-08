Il video degli incendi in Portogallo colpito da un'ondata di calore, migliaia di ettari in fumo a Odemira

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Sono decine gli incendi che stanno bruciando ampie porzioni di territorio del Portogallo, dal nord al sud, mentre il Paese fa i conti con un’ondata di calore soffocante. Le alte temperature e i forti venti che alimentano le fiamme non aiutano di certo i vigili del fuoco al lavoro per combattere i roghi. La situazione più grave a Odemira, nella regione dell’Alentejo, nel sud del Paese, dove un vasto incendio che dura da quattro giorni sta devastando migliaia di ettari di terreno, in un perimetro di oltre 50 chilometri. Oltre mille persone sfollate. Centinaia i i vigili del fuoco al lavoro per combattere le fiamme, con il supporto dei canadair, come si vede nel video.