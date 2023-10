Il video degli incendi in Australia è impressionante: fiamme causate da una forte ondata di caldo, 85 roghi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’ondata di caldo che ha colpito l’Australia sta dando vita a una serie impressionante di roghi, principalmente nella zona orientale del Paese. Gli Stati più colpiti sono il New South Wales, Victoria e Tasmania. In queste aree ci sono incendi molto vasti che stanno bruciando sotto il controllo delle autorità.

L’ondata di caldo e siccità favorisce gli incendi

L’eccezionale ondata di caldo è tra le cause principali dei righi. Secondo i dati del Bureau of Meteorology, a livello nazionale il mese di settembre di quest’anno è stato il secondo più caldo mai registrato per le temperature massime giornaliere.

Inoltre, ad aggravare ancora di più la situazione degli incendi, il mese scorso è stato il terzo settembre più secco da quando sono iniziate le registrazioni.

Fonte foto: ANSA Il primo ministro australiano Albanese sul luogo degli incendi

Situazione critica in diverse aree del New South Wales

Il lavoro dei vigili del fuoco, per la maggior parte volontari, diventa sempre più intenso. Gli incendi da fronteggiare in questa fase, secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, sono 85, di cui 27 non ancora contenuti, solamente nel New South Wales.

Le fiamme stanno diventando una minaccia anche per i sobborghi dell’area nord-est di Sydney, ricchi di boscaglia e di vegetazione. Nei giorni scorsi gli allarmi di emergenza antincendio sono stati emessi nella Bega Valley e nella zona di Abernethy, vicino a Cessnock.

Il NSW Rural Fire Service ha invitato i residenti nelle aree di Bermagui, Cuttagee e Baragga Bay a trovare rifugio in strutture solide, visto che ormai è troppo tardi per l’evacuazione.