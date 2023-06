Il video commovente della scimpanzé Vanilla all'aria aperta per la prima volta dopo 29 anni in gabbia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sopravvissuta del famigerato Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates(LEMSIP) di New York, un laboratorio che utilizzava gli scimpanzé per la ricerca scientifica su virus e trapianti, la scimpanzé Vanilla ha finalmente rivisto l’aria aperta dopo 29 anni in gabbia. E le immagini che arrivano dal santuario di Fort Pierce in Florida, dove dall’anno scorso è ospitata per cercare di farla riadattare alla vita del branco, sono commoventi.

Dopo anni di isolamento, infatti, sono serviti alcuni mesi per far tornare Vanilla con i suoi simili e quando ha rivisto l’aria aperta è sembrata timida. Ma dopo un attimo di esitazione e grazie all’incoraggiamento di Dwight, il maschio alfa del gruppo, si è decisa. Gli ha gettato le braccia al collo per poi mostrare tutto il suo stupore quando ha sollevato gli occhi verso il cielo.