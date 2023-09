Il tribunale libera 3 migranti dal centro di Pozzallo: "Misure illegittime", il Viminale annuncia ricorso

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tre migranti liberati dal centro di Pozzallo. Il tribunale di Catania ha annullato le misure che trattenevano tre migranti richiedenti asilo nel centro di Pozzallo. Il governo annuncia ricorso e accusa i magistrati di agire per ideologia.

I migranti liberati dal tribunale

Nella giornata di sabato il tribunale di Catania ha accettato l’istanza dell’avvocato Salvo Vitale per annullare il provvedimento di trattenimento presso il centro di Pozzallo di tre migranti arrivati irregolarmente in Italia.

Tutte le persone liberate, di nazionalità tunisina, avevano presentato richiesta di asilo politico nel nostro Paese. In due casi si trattava di persone per le quali era già stato emesso in passato un decreto di espulsione dal nostro Paese.

La reazione della maggioranza

Fratelli d’Italia, per voce della responsabile del Dipartimento immigrazione Sara Kelany, ha criticato fortemente la decisione dei giudici definendola ideologica e contraria alle procedure accelerate ideate dal governo.

“Il tribunale di Catania, non convalidando il trattenimento dei quattro tunisini soggetti alle nuove procedure accelerate di frontiera disposte dal governo, ha assunto delle decisioni politiche e ideologiche” ha affermato Kelany.

“Spiace dover constatare come ancora una volta si pieghi il diritto all’ideologia. Le sentenze sconfessano non solo e non tanto il decreto del governo, ma la normativa europea su cui il decreto poggia” ha continuato la responsabile.

“La normativa europea consente l’attivazione di queste procedure secondo i criteri che sono stati pedissequamente rispettati dalla normativa italiana.” ha infine ricordato

La difesa dell’associazione magistrati

Ha risposto alle accuse provenienti dalla maggioranza di Governo il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia, sottolineando come avvenimenti del genere facciano passe del processo democratico e del rapporto tra i poteri di uno Stato.

“Noi non partecipano all’indirizzo politico e governativo, facciamo giurisdizione. È fisiologico che ci possano essere provvedimenti dei giudici che vanno contro alcuni progetti e programmi di governo” ha affermato il Presidente.

Il Governo ha comunque annunciato che i propri avvocati, per conto del Ministero dell’Interno, faranno ricorso contro la decisione dei giudici di Catania cercando di fare valere le ragioni dell’Esecutivo e di applicare le nuove norme sui migranti.