Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso 9 settimane per i lavori: entro quando riaprirà il tunnel

Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso per 9 settimane. Il calendario dei lavori però non prevede dei turni, ma una lunga chiusura che potrebbe creare non pochi disagi. I lavori sono ormai urgenti, infatti sarebbero dovuti partire già lo scorso 4 settembre (rinviati per via della frana in Maurienne, nella zona francese). Le parti hanno però concordato un tempo massimo per i lavori, che non sfori oltre la metà del mese di dicembre per salvare il periodo natalizio.

Via ai lavori

La prefettura dell’Alta Savoia e la presidenza della Regione Valle d’Aosta hanno concordato la chiusura del traforo del Monte Bianco. Dopo tanti rinvii, finalmente è stato dato l’ok per l’inizio dei lavori. Questi avranno una durata massima di 9 settimane, anche se ufficialmente in passato erano state confermate 14 settimane.

Il piano ha visto un diminuzione delle settimane, con la promessa di impiegare meno tempo e di aprire tassativamente entro il 18 dicembre per non creare ulteriori disagi durante il periodo natalizio.

Calendario della chiusura

Il cantiere-test di 15 settimane sarebbe dovuto partire lo scorso 4 settembre, ma è stato rinviato. Dopo un anno dal crollo in Francia, è stato dato l’ok all’inizio dei lavori, ma non quelli per ristrutturare 600 metri della volta. Troppo complessi.

Gli interventi saranno svolti entro 9 settimane, con il preciso ordine di non sforare dopo il 18 dicembre e garantire la viabilità per il periodo invernale. Il calendario dei lavori (non ancora ufficiale) vede la chiusura a partire dal 16 ottobre fino al 18 dicembre; mentre le chiusure notturne infrasettimanali iniziate il 18 settembre (dalle 22 alle 6) proseguiranno tra fino a venerdì 13 ottobre.

Quali sono i lavori?

I lavori al traforo del Monte Bianco non prevedono, come in precedenza, la ristrutturazione dei 600 metri di volta. Infatti è stato confermato che i lavori saranno più rapidi e facili da smaltire in caso di necessità.

I lavori non riguarderanno quindi il soffitto, ma altre parti del traforo. I lavori alla galleria sono stati rimandati dopo il crollo, ma non ancora calendarizzati perché lunghi e in grado di creare disagi e paralisi ai trasporti internazionali per molto tempo.