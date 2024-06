Il toro incorna il toreador alla Corrida di Madrid, Isaac Fonseca ricoverato in ospedale: come sta il torero

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Momenti di paura alla corrida. Il torero messicano Isaac Fonseca è stato gravemente ferito da un toro, che lo ha incornato due volte, durante la corrida della Feria de San Isidro a Madrid. Soccorso e aiutato dai colleghi, il toreador è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Il toro incorna il toreador alla Corrida di Madrid

Il fatto è avvenuto nella giornata di domenica 2 giugno alla Feria de San Isidro a Madrid, uno degli eventi più prestigiosi nel calendario della tauromachia spagnola.

Lo spettacolo della corrida si è trasformato in una scena drammatica quando uno dei toreri protagonisti è stato ferito gravemente da un toro.

Come riportano i media spagnoli, il toreador messicano Isaac Fonseca è stato incornato dal sesto toro della serata, l’animale lo ha centrato due volte sotto alla spalla sinistra.

Isaac Fonseca ricoverato in ospedale

Grazie all’aiuto dei colleghi Fonseca è riuscire ad allontanarsi prima che il toro lo colpisse altre volte. Sottoposto alle prime cure nell’infermeria dell’arena, è stato poi ricoverato in ospedale.

Il toreador ha riportato gravi lesioni muscolari e danni alle costole, ma non è in pericolo di vita.

Ferito un secondo torero

Nella stessa serata è rimasto ferito, meno gravemente, un altro torero, Francisco José Espada, che ha ricevuto un forte colpo alla testa.

I due episodi, in particolare quello accaduto a Fonseca, hanno suscitato grande apprensione tra il pubblico e ha riacceso sui social il dibattito sulla sicurezza nelle corride, dove purtroppo non sono rari incidenti del genere.