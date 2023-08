Testamento con le ultime volontà di Michela Murgia a Cathy La Torre: quando e dove si svolgeranno i funerali

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Iniziano ad emergere alcuni dettagli sulle ultime volontà della scrittrice sarda Michela Murgia, scomparsa nella giornata di giovedì 10 agosto 2023 a soli 51 anni a causa di un tumore ai reni al quarto stadio. Il testamento è nelle mani dell’avvocatessa Cathy La Torre e a ereditare saranno anche i “figli d’anima”.

Quali sono le ultime volontà di Michela Murgia

Stando a quanto riportato da Repubblica, la scrittrice di Accabadora ha lasciato istruzioni precise su cosa fare dopo la sua morte in una lettera affidata all’avvocata di Bologna Cathy La Torre, amica intima e personaggio social particolarmente attivo proprio per la lotta ai diritti sociali, tema molto caro alla scrittrice stessa.

«Ha scelto di fare testamento e da mesi abbiamo lavorato per tutelare la sua famiglia queer – ha spiegato l’avvocata La Torre – lo abbiamo fatto insieme e sempre pubblicamente come battaglia politica». La Murgia, aggiunge, «ci ha mostrato che tutelare le forme relazionali non tradizionali ma che sono comunque famiglie è oggi una battaglia politica urgente».

Fonte foto: IPA

Michela Murgia e Papa Francesco

Nello specifico, ecco quindi che nel suo testamento ha deciso di lasciare la casa alle porte di Roma ai cosiddetti “figli d’anima”. Sarà uno di loro a occuparsi della curatela dei suoi scritti già pubblicati e di quelli che ancora devono essere pubblicati.

Chi sono i “figli d’anima” della scrittrice sarda

Saranno quindi Raphael Luis, Francesco Leone, Riccardo Turrisi e Alessandro Giammei a ereditare la casa di Michela Murgia e quest’ultimo a curarne gli scritti. Sono i membri della famiglia “allargata” della scrittrice scomparsa dopo aver vissuto pubblicamente e con coraggio la sua malattia.

Una famiglia che, come ricordato, lei stessa definiva “queer”, composta da persone non obbligatoriamente unite da legami di sangue. Ne fa parte anche Lorenzo Terenzi, attore e regista sposato “controvoglia” solo poche settimane fa in articulo mortis. Nella casa di Roma, la Murgia ha vissuto assieme a lui, alla donna con la quale ha condiviso la maternità di Raphael Luis e al padre dello stesso.

Quando si terranno i funerali della Murgia

Nel frattempo, tramite il suo profilo Instagram è stata rivelata la data del funerale. Si terranno nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, alle 15.30 di sabato 12 agosto 2023. La funzione sarà religiosa, una scelta che secondo Repubblica ha sorpreso molti amici. Michela Murgia tuttavia era laureata in Teologia e ha insegnato per parecchio tempo religione nelle scuole.

In queste ore, sono numerosi i messaggi di cordoglio per la scrittrice scomparsa. Oltre al marito, la sua morte è stata salutata anche da noti “avversari” come Matteo Salvini e Daniele Capezzone di Fratelli d’Italia, che ha scritto: “Non ho quasi mai condiviso neanche una virgola delle tesi di Michela Murgia ma sono molto dispiaciuto della sua morte. Perché in Italia è così difficile attestarci su elementi minimi di rispetto reciproco? Si può dissentire profondissimamente senza tuttavia detestarsi“.

Per Laura Boldrini è stata “una donna unica nel panorama italiano: una scrittrice, un’intellettuale, un’artista, una voce libera, una femminista con un occhio dissacrante verso le convenzioni e le ipocrisie. Una persona interessante che amava le provocazioni e la sfida a viso aperto”.