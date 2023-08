Il soprano Renata Scotto è scomparsa all’età di 89 anni: l’ultima diva lascia la lirica

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È deceduta a 89 anni Renata Scotto, tra le voci più amate della lirica italiana. L’artista, ormai ritirata dalle scene e dall’insegnamento, se ne è andata tra l’amore della sua famiglia e il lutto del Comune di Savona.

Chi era Renata Scotto

Renata Scotto è stata una famosa soprano italiana. Nata nel 1934, ha studiato fin da piccola canto. Ancora giovanissima, all’età di 19 anni, ha debuttato a teatro come Violetta ne La traviata. Poi ancora Madama Butterfly nel 1953 e al Teatro alla Scala nel ruolo di Walter ne La Wally.

Nel 19157 ha sostituto Maria Callas ne La sonnambula, fatto che ha segnato la sua carriera. Da quel momento divenne una stella internazionale.

Fonte foto: ANSA L’ex Presidente della Repubblica Napolitano alla consegna dei Premi dell’Accademia Nazionale nel 2012 insieme a Renata Scotto

La carriera oltre il canto

Non solo il canto sul palco, Scotto passa anche un periodo alla regia. Nel 1986 si è occupata di Madama Butterfly al Metropolitan Opera. Spettacolo di successo riproposto anche all’Arena di Verona, a Miami e Genova. Nel 1995 tocca invece alla New York City Opera, dove ha diretto una fortunata La traviata. L’opera venne trasmessa in televisione e si aggiudicò un Emmy Award come miglior evento televisivo dal vivo.

Dal canto alla regia, Scotto si è occupata anche di insegnare. Nel 1997 diventa accademica e fonda l’Accademia Operistica Renata Scotto.

L’ultimo saluto

L’annuncio della morte di Renata Scotto è arrivato tramite il sindaco di Savona, dove si è spenta l’artista. Marco Russo sui social ha scritto: “È morta una cantante unica, una grande musicista, una grande artista, una grande donna. Una grande savonese. Colta, raffinata, generosa, semplice”.

Tra i messaggi d’addio anche quello del sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo, che ha voluto ricordare la giornata della consegna della Cittadinanza onoraria al Museo dell’Orologio. “Un momento straordinario nella vita della nostra Comunità. Tutta la cittadinanza si stringe ai famigliari, amici e appassionati di Renata Scotto”, ha salutato così l’artista.