Il sondaggio segreto che inguaia Vladimir Putin: crolla il consenso dei russi verso la guerra in Ucraina

Il consenso dell’opinione pubblica russa nei confronti dell’invasione dell’Ucraina attuata dal presidente Vladimir Putin starebbe iniziando a incrinarsi. Lo rivela un sondaggio “segreto” prodotto da Vciom, la società di sondaggi controllata dal Cremlino.

Il documento top secret che preoccupa il presidente russo

Secondo il sondaggio, citato dal Corriere della Sera, i russi starebbero ancora approvando il conflitto in Ucraina, ma una buona metà della popolazione vorrebbe che il Cremlino ponesse fine all’operazione militare sul territorio ucraino avviata lo scorso 24 febbraio.

Il dato che allarma Putin riguarda i più giovani, nella stragrande maggioranza dei casi (79%) favorevoli all’apertura immediata dei colloqui di pace fra Mosca e Kiev. Motivo? I giovani sono potenzialmente i più esposti alla chiamata alle armi qualora la guerra dovesse proseguire a lungo.

Cala il consenso verso la guerra

I dati parlano chiaro: si tratta di un calo dei consensi verso l’operazione militare rispetto alle prime settimane del conflitto, anche se il sostegno di coloro che si dichiarano a favore dell’”operazione militare speciale” resta al 70%.

Tuttavia, oltre al dato tra i giovani, anche fra i ceti meno abbienti – quelli più esposti alla recessione provocata dalle sanzioni occidentali – l’appoggio alla guerra è molto sotto la media nazionale. In generale, solo il 44% degli interpellati ritiene “più importante combattere” e proseguire così in conflitto, mentre un altro 44% preferisce aprire un negoziato con Kiev e l’occidente.

Asse con Teheran e dialogo con Erdogan

Nella giornata di martedì 19 luglio, il presidente russo Vladimir Putin visiterà Teheran, nel suo secondo viaggio all’estero da quando è iniziata la guerra in Ucraina, per incontrare il presidente iraniano Ebrahim Raisi e l’0mologo turco Recep Tayyip Erdogan.

Fonte foto: ANSA Il presidente turco Erdogan e l’omologo russo Putin

Putin sta cercando di rafforzare i legami con Teheran, un altro obiettivo delle dure sanzioni statunitensi e un partner militare e commerciale di Mosca. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, nelle ultime settimane funzionari russi hanno visitato un aeroporto situato nell’Iran centrale almeno due volte per esaminare i droni di Teheran per un possibile uso in Ucraina.

Con Erdogan Putin parlerà invece della guerra in Siria e dell’export del grano.