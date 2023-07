Il Senato approva il ritorno dei vitalizi per gli ex senatori ante 2012 e per i familiari di quelli deceduti

Tornano i vitalizi per gli ex senatori e i familiari di quelli deceduti. Il Consiglio di garanzia del Senato ha votato ed eliminato una delibera del 2018, che tagliava i vitalizi ai senatori con almeno cinque anni di mandato precedenti al 2012, segnando il ritorno per 851 ex senatori e 444 familiari.

La votazione al Senato

Il Consiglio di garanzia del Senato, organo che decide sui ricorsi, si è riunito il 5 luglio 2023 per votare per l’eliminazione delibera del 2018.

Si trattava dell’ultima seduta con i componenti della scorsa legislatura, che verranno sostituiti dai nuovi per la prossima.

È successo qualcosa di inaccettabile al Senato: hanno cancellato la delibera 6/2018, provvedimento voluto dal M5S per eliminare i vergognosi #vitalizi. Ora, senza vergogna, 851 ex senatori e 444 familiari di senatori deceduti li riceveranno nuovamente.

Una beffa per il popolo. pic.twitter.com/X3SlzAAmwc — M5S Europa (@M5S_Europa) July 7, 2023

Il tweet di M5S Europa sul ripristino dei vitalizi

A presiedere l’incontro c’era Luigi Vitali, ex senatore di Forza Italia, insieme al vice Ugo Grassi, ex M5s poi passato alla Lega e infine al gruppo Misto, mentre gli altri componenti erano Alberto Balboni, di Fratelli d’Italia, Pasquale Pepe, Lega, e Valeria Valente del Pd.

Secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari, Vitali e Grassi avrebbero votato a favore, Balboni e Pepe contro e Valente si sarebbe astenuta.

Nonostante la parità, la sentenza è passata con 3 sì e 2 no, perché il voto del presidente vale doppio.

Con la decisione dei membri del Consiglio, che non è appellabile, la delibera viene quindi cancellata. vitalizi torneranno per 851 ex senatori e 444 familiari dei senatori deceduti.

La delibera del 2018

La delibera del 2018 aveva diminuito i vitalizi per i senatori con almeno cinque anni di mandato precedenti al 2012, applicando anche ai parlamentari il sistema contributivo e non più retributivo, adeguandosi così alla riforma pensionistica.

Il taglio, che arrivava fino al 50 percento, aveva portato a un risparmio annuo di circa 40 milioni di euro.

La delibera aveva, però, già portato a contenziosi legali, tanto che nel 2020 erano di nuovo aumentati.

Il commento di Giuseppe Conte

Per il leader del M5S Giuseppe Conte, che aveva fortemente voluto il taglio dei vitalizi, l’eliminazione della delibera segna il “ripristino dei privilegi”.

“Un privilegio – ha aggiunto ancora l’ex premier – che il Movimento 5 Stelle aveva cancellato nel 2018. Proprio nell’ultimo giorno utile il centrodestra ha messo a punto questo colpo di mano, confezionando un regalo a chi già gode di vantaggi e trattamenti di favore, dimenticando cittadini e imprese che ogni giorno si sacrificano per sbarcare il lunario”.

A essere dimenticati, sarebbero i cittadini: “Misure contro il carovita, l’aumento di mutui e degli affitti? Macché. I patrioti di Giorgia Meloni evidentemente hanno altre priorità.