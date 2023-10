Il ruolo di Hezbollah nella guerra tra Israele e Hamas: cos'è e cosa vuole il movimento appoggiato dall'Iran

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Le minacce per Israele non arrivano solo da Gaza. In Libano ha il proprio quartier generale uno dei gruppi estremisti islamici alleati di Hamas, Hezbollah, che fin dall’inizio degli attacchi ha dimostrato solidarietà ai palestinesi.

Chi sono i membri di Hezbollah

Fondato nel 1982 dalle Guardie Rivoluzionarie dell’Iran per combattere proprio le truppe israeliane che avevano invaso il Libano, Hezbollah è un gruppo armato sciita che fa riferimento proprio all’ideologia della Repubblica Islamica.

Vede come leader supremo l’Ayatollah, in questo momento Ali Khamenei, ed è classificato come organizzazione terroristica da diversi Paesi occidentali, tra cui gli USA. È anche però uno dei partiti dominanti del Libano.

Riceve finanziamenti dal governo iraniano e controlla di fatto tutto il confine meridionale con Israele, oltre a quello con la Siria. È dotato sia di una potente ala armata che di un sistema di intelligence avanzato.

Cosa ha fatto Hezbollah dall’inizio del conflitto

Fin dai primi momenti del conflitto scoppiato l’8 ottobre tra Hamas e Israele, Hezbollah ha dimostrato solidarietà ai propri alleati, supportando con dichiarazioni intimidatorie l’operato dei combattenti palestinesi.

Nei giorni successivi si è però anche impegnato in alcune azioni militari, meno estreme di quelle avvenute attorno a Gaza ma sufficienti a mettere pressione all’esercito israeliano, che deve tener conto della possibile apertura di un fronte a nord.

Hezbollah ha lanciato numerosi missili sulle regioni settentrionali del Paese, oltre ad aver ammassato migliaia di miliziani presso il confine. Israele ha risposto bombardando alcuni centri abitati in Libano e uccidendo tre membri del gruppo terrorista.

La connessione con l’Iran

In Libano Hezbollah ha accumulato negli ultimi 20 anni un potere politico crescente che ha avvicinato lo Stato mediorientale alla sfera di influenza dell’Iran. Da tempo la Repubblica Islamica si contende, con l’Arabia Saudita e la Turchia, il controllo della regione.

Sia l’Iran che Hezbollah sono stretti alleati del dittatore siriano Bashar al-Assad, così come la Russia, e lo hanno difeso durante la guerra civile che ha sconvolto il Paese e a causa della quale il territorio dello Stato è ancora diviso tra le fazioni in conflitto.

Anche il sostegno ad Hamas si colloca in questo progetto di espansione della sfera di influenza iraniana. La causa palestinese ha infatti perso molti alleati storici all’interno dei Paesi arabi, che stanno invece normalizzando le proprie relazioni diplomatiche con Israele.