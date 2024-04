Il ristoratore di Lodi Mario Cattaneo assolto in appello dopo 7 anni: uccise un ladro con una fucilata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“È la fine di un incubo”. Commenta così Mario Cattaneo, ristoratore 73enne, parlando della sentenza di appello che lo assolve per la morte di un ladro avvenuta nella notte del 10 marzo 2017.

Quella sera un uomo si introdussero nel cortile del suo ristorante di Casaletto Lodigiano, piccolo borgo di nemmeno 3.000 anime a un quarto d’ora d’auto dal capoluogo.

Mario Cattaneo imbracciò il suo fucile da caccia e fece fuoco. L’indomani mattina venne ritrovato morto, con una ferita alla spalla, un romeno di 32 anni.

Venne accusato di eccesso colposo di legittima difesa. Ora la sentenza della Corte di Appello di Milano conferma quella del Tribunale di Lodi. Corte presieduta da Francesca Vitale con a latere i giudici Giusy Barbara e Stefano Caramellino.

La formula dell’assoluzione viene però modificata: prima Cattaneo venne assolto “perché il fatto non sussiste”, oggi “perché il fatto non costituisce reato“. Le motivazioni verranno depositate entro 90 giorni.

La vicenda di Cattaneo ha dunque avuto un esito molto diverso da quello della guardia giurata Massimo Zen, condannato in Cassazione a 9 anni.

L’accusa chiedeva 3 anni

La pubblica accusa, rappresentata dalla pg Maria Vittoria Mazza, aveva chiesto 3 anni di reclusione, parlando di una “deleteria” giustizia fai-da-te.

L’avvocato di parte civile aveva chiesto un risarcimento di 300mila euro. I difensori, invece, insistevano per la piena assoluzione. Cosa che infine, dopo 7 anni di processo, è arrivata.

Il commento di Mario Cattaneo

“È arrivata la fine di un incubo. Dopo 7 anni siamo riusciti ad arrivare alla fine e sono contento che la giustizia, nella quale ho sempre avuto fiducia, ha fatto il suo corso”, ha dichiarato Cattaneo.

“Ho sempre avuto tanta paura, però non ho mai mollato, ho sempre reagito fino ad oggi. Ho rivissuto attimo per attimo tutti quei passaggi che si sono susseguiti e ho sofferto tanto. Adesso non ho più parole perché mi sento commosso”, ha aggiunto.

Il commento di Giorgia Meloni

Per la vicenda di Mario Cattaneo si erano mobilitati diversi politici di destra, fra i quali Matteo Salvini e Roberto Calderoli.

Dopo l’assoluzione è arrivato anche il messaggio della premier Giorgia Meloni via X: “Un abbraccio a Mario e a tutti i suoi cari per questa bella notizia“.