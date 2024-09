Il relitto del Titanic si sta deteriorando sempre più: addio all'iconica ringhiera di Jack e Rose

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Addio alla ringhiera del Titanic. Immortalato in alcune foto, il relitto del transatlantico ha mostrato gravi segni di cedimento nei suoi elementi esterni. Tra pochi decenni potrebbe non esistere più.

La ringhiera del Titanic è collassata

La ringhiera di prua del Titanic, resa iconica dalla scena del film del 1997 in cui i protagonisti Jack e Rose si sporgono dal fronte della nave, si è spezzata ed è caduta sul fondale.

Lo ha rivelato una nuova spedizione che ha utilizzato due robot per scattare migliaia di fotografie del relitto, che da più di 100 anni si trova a 4mila metri di profondità nell’Oceano Atlantico, a circa 700 chilometri dalla costa di Terranova, in Canada.

Fonte foto: ANSA La ringhiera di prua del Titanic prima di staccarsi

Il Titanic, la nave passeggeri più grande del mondo ai tempi della sua costruzione, affondò il 15 aprile 1912 spezzandosi in due dopo l’impatto con un iceberg. Nel naufragio morirono 1.532 delle 2.200 persone a bordo.

Cosa rimane del relitto del Titanic

Il relitto del Titanic è esposto a una enorme pressione e a diversi agenti atmosferici e biologici da ormai più di 100 anni e la sua struttura si sta rapidamente deteriorando.

“La prua del Titanic con la ringhiera lungo i bordi è qualcosa di iconico, quando la gente pensa al naufragio è quella la parte della nave che tutti hanno in mente”, ha dichiarato alla Bbc Tomasina Rey, direttrice di Rms Titanic Inc, la compagnia che ha acquisito la proprietà del transatlantico.

“Purtroppo, la prua non ha più l’aspetto che è stato trasmesso dal film alle nuove generazioni. È un altro modo per rammentarci che il deterioramento della nave prosegue di giorno in giorno. Il Titanic non resterà sul fondale per sempre” ha concluso.

La “Diana di Versailles” e il recupero dei reperti del relitto

La spedizione ha anche individuato uno dei reperti più preziosi del relitto, la statua della Diana di Versailles che adornava il salone centrale della nave durante la sua prima e unica traversata.

La statua era stata individuata per la prima volta nel 1986 da Robert Ballard, uno degli esploratori che per primi ritrovarono il relitto del transatlantico, ma da allora se ne erano completamente perse le tracce.

Dopo la sua individuazione, è stato anche ipotizzato un tentativo di recupero. Da anni però diverse persone si oppongono a operazioni di questo tipo, ritenendo il Titanic una tomba sottomarina per le persone decedute nel naufragio.