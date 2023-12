Il Regno Unito manda una nave da guerra in difesa della Guyana, il Venezuela schiera 5.600 soldati in risposta

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Cresce la tensione in Guyana. Il Regno Unito ha schierato una nave da guerra in difesa dell’Esequibo, regione del piccolo stato sudamericano che il Venezuela vorrebbe annettere. In risposta Maduro ha mobilitato 5.600 soldati.

La nave da guerra schierata dal Regno Unito

Il Regno Unito ha fatto salpare la nave da guerra HMS Trent alla volta della Guyana, dopo che nelle ultime settimane sono cresciute le tensioni tra il piccolo stato sudamericano e il Venezuela.

La Guyana è parte del Commonwealth delle nazioni, istituzione che riunisce alcuni degli Stati che in passato hanno fatto parte dell’Impero Britannico, legandoli con accordi di collaborazione reciproca.

Il 3 dicembre il Venezuela ha tenuto un referendum per annettere la regione occidentale della Guyana, l’Esequibo, che ha avuto esito positivo. Maduro, presidente venezuelano, ha dichiarato di considerare la ragione parte del proprio Stato.

La risposta del Venezuela: 5.600 soldati mobilitati

Lo stesso Maduro ha risposto duramente al coinvolgimento del Regno Unito nella questione: “Ho ordinato l’attivazione di un’azione congiunta di tutte le Forze Armate Nazionali Bolivariane nei Caraibi orientali, sulla costa atlantica, un’azione congiunta di carattere difensivo” ha dichiarato il presidente del Venezuela.

Maduro ha poi continuato sottolineando come consideri l’invio della HMS Trent una provocazione da parte del Regno Unito e una minaccia per la sovranità del Venezuela. Per questa l’esercito venezuelano ha mobilitato 5.600 soldati in “operazioni militari di carattere difensivo”.

Perché il Venezuela vuole annettere una parte della Guyana

L’Esequibo, o più precisamente la Guyana Esequiba, è una regione della Guyana, uno stato del nord dell’America meridionale che confina con il Venezuela. È scarsamente abitato, ma costituisce quasi i due terzi dell’estensione totale del piccolo Stato del Commonwealth.

La regione è contesa per ragioni storiche tra Guyana e Venezuela. Ha fatto parte in passato del Capitanato Generale del Venezuela, ma in tempi più recenti della colonia della Guyana britannica, da cui discende lo Stato della Guyana.

Il conflitto è rimasto sopito per quasi 40 anni, ma di recente il Venezuela lo ha riacutizzato con un referendum consultivo sull’annessione della regione. Il motivo potrebbe essere la scoperta di uno dei più grandi giacimenti di petrolio al mondo nelle acque territoriali della Guyana.