Michele Placido ha dichiarato di essere affetto dal Parkinson: il discorso sul palco dei David di Donatello

Michele Placido ha parlato per la prima volta della sua malattia. Durante il discorso di ringraziamento per l’assegnazione del David di Donatello per la Categoria David Giovani, il regista ha dichiarato di avere il Parkinson, confermando le voci che circolavano già da tempo.

La premiazione con il David

Durante la notte dei David di Donatello, il regista di 77 anni è stato insignito del premio per la Categoria David Giovani, che viene assegnato da una giuria nazionale di studenti delle scuole superiori.

Il film premiato è L’Ombra di Caravaggio, che vede Riccardo Scamarcio vestire i panni del noto artista.

L’annuncio della vittoria del premio viene accolto da Placido con totale stupore.

Il regista, seduto in platea, appare quasi spaesato e sorpreso dalla notizia, tanto che la sua reazione è stata condivisa sui social e ha fatto circolare l’ipotesi che Placido stesse dormendo al momento dell’annuncio.

Il discorso sul palco

Una volta raggiunto il palco, il regista, visibilmente emozionato, ha prima di tutto ringraziato la giuria per avergli assegnato il premio.

Ricevuta la statuetta, la poggia prima per terra davanti a lui e poi la porge a Matilde Gioli, che si trova al suo fianco.

“Sono emozionato, certo – ha detto nel suo discorso -. Ringrazio il maestro Bellocchio, che mi ha insegnato a stare davanti e dietro alle telecamere. Gifuni, che ha fatto un bellissimo discorso che onora il cinema italiano e il teatro. Grazie”.

Un pensiero ironico anche ai figli: “I figli? No, loro vanno poco al cinema, guardano più che altro le serie”.

E poi ancora alla Rai, a Paolo Del Brocco, “che hanno accompagnato a produrre questo film e Federica Vincenti, senza la quale non avrei potuto farlo”.

Il riferimento al Parkinson

Molti avevano già notato il tremore nelle mani mentre Placido reggeva la statuetta che gli era stata consegnata.

Poi, nel discorso, il riferimento alla malattia di cui da tempo si vociferava ma che non era stata mai conferma ufficialmente dal regista.

“Poche parole, trenta secondi, sono parole confuse. Poi se no mi dicono ‘Placido ha il Parkinson’. Va bene, ho il Parkinson” ha dichiarato sul palco.