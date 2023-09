Il regista e attore Mathieu Kassovitz coinvolto in un incidente con la moto: è in gravi condizioni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’attore e regista Mathieu Kassovitz è stato coinvolto in un serio incidente motociclistico sul circuito di Montlhéry (Essonne) in Francia, domenica 3 settembre. Le notizie, confermate dalla tv francese BFM, hanno rivelato che Kassovitz è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Kremlin-Bicêtre, in Val-de-Marne. Kassovitz è noto come sceneggiatore, attore e regista, avendo ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali in una carriera iniziata da giovanissimo.

Chi è Mathieu Kassovitz

Nato il 3 agosto 1967 a Parigi, Mathieu Kassovitz proviene da una famiglia di cineasti e ha radici ebraiche ungheresi. Ha fatto il suo esordio come attore all’età di 11 anni nel film “Au bout du bout du banc”, diretto dal suo stesso padre.

Abbandonata la scuola a 17 anni, ha iniziato a lavorare come assistente alla regia. Nel 1993 ha debuttato nel lungometraggio “Meticcio”, guadagnando due nomination ai Premi César come miglior opera prima e miglior promessa maschile.

Fonte foto: ANSA Mathieu Kassovitz ha iniziato la carriera nel cinema da bambino, ottenendo numerosi premi

I riconoscimenti

Dopo aver vinto il Premio César come miglior promessa maschile e il Premio Jean Gabin per la sua interpretazione in “Regarde les hommes tomber” (1994) di Jacques Audiard, Kassovitz è diventato uno dei giovani autori più promettenti del cinema francese.

Il suo secondo film da regista, “L’odio” (1995), ha vinto il premio per la migliore regia al 48º Festival di Cannes e tre Premi César, tra cui miglior film, miglior montaggio e miglior produttore.

La passione per i motori

Kassovitz ha continuato a perseguire sia la sua carriera dietro la macchina da presa che quella di attore. Ha lavorato con registi di fama internazionale come Jean-Pierre Jeunet (“Il favoloso mondo di Amélie”), Costa-Gavras (“Amen.”, che gli ha valso una nomination ai Premi César come miglior attore) e Steven Spielberg (“Munich”).

La sua passione per i motori è ben nota, portandolo a misurarsi in diverse competizioni oltre che nel settore cinematografico. Nel 2009, Mathieu Kassovitz ha compiuto un notevole exploit partecipando all’E-Rallye di Monte Carlo des Énergies Nouvelles.

In questa prestigiosa competizione dedicata ai veicoli elettrici, ha dimostrato la sua abilità al volante al comando di una Tesla Roadster. Gli appassionati del cinema e i fan di Kassovitz aspettano ansiosamente ulteriori aggiornamenti sulla sua salute dopo questo grave incidente.