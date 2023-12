Il regista del Capodanno Rai Stefano Mignucci è caduto dal palco: femore rotto, chi prenderà il suo posto

Infortunio sul lavoro per Stefano Mignucci: durante le prove il regista de L’anno che verrà è caduto dal palcoscenico allestito a piazza Pitagora a Crotone. La regia del Capodanno Rai verrà curata da un altro professionista.

Stefano Mignucci cade dal palco di Capodanno

Mignucci è caduto dal palco durante le prove di un balletto. Il fatto si è verificato nella serata di venerdì 29 dicembre.

Nella caduta Mignucci ha riportato la frattura del femore ed è stato operato nella mattina di sabato 30 dagli ortopedici dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Fonte foto: iStock - Barbacane

La notizia è stata resa nota da Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, nel corso della conferenza stampa con Amadeus.

“L’operazione è andata bene”, ha riferito Ciannamea che ha anche ringraziato i sanitari e le istituzioni locali.

Chi è Stefano Mignucci

Mignucci è romano ed è nato nel 1965. Nel suo curriculum la regia di numerosi programmi noti al grande pubblico, fra i quali Passaparola con Gerry Scotti su Canale 5, Tempi moderni, La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio (sempre con Gerry Scotti), La fattoria, Sei un mito, La pupa e il secchione e Distraction.

Per la Rai negli anni ha lavorato per Affari tuoi, Miss Italia, il Festival di Castrocaro, I Soliti ignoti – Identità nascoste con Amadeus e Sanremo Giovani.

Chi prende il posto di Mignucci

Sarà il regista Sergio Colabona a prendere il posto di Stefano Mignucci alla regia del Capodanno Rai.

Calabona è nato a Velletri nel 1961. È anche autore televisivo e sceneggiatore.

Fra i suoi lavori per la Rai si ricordano Boomerissima, Dalla strada al palco, The Voice Senior, The Voice Kids, Stasera tutto è possibile, Domenica in, Stasera casa Mika, Affari tuoi e Concerto per l’Emilia.

Fra i suoi lavori per Mediaset, Sarabanda, Grande Fratello, Grande Fratello VIP, Il braccio e la mente e La fattoria.