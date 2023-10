Il record di Sergio Mattarella, nessuno come lui: il presidente della Repubblica è in carica da 3167 giorni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sergio Mattarella è il Presidente rimasto più a lungo in carica nella storia della Repubblica italiana. Nella giornata di venerdì 6 ottobre 2023, il Capo dello Stato ha superato il traguardo dei 3617 giorni al Quirinale, una quota raggiunta da pochi altri reggenti di pari grado nelle democrazie di tutto il mondo.

Il record

Il record segnato da Sergio Mattarella sarebbe stato contendibile soltanto da Giorgio Napolitano, morto a 98 anni il 22 settembre scorso, l’unico altro Capo di Stato ad essere rieletto per un secondo mandato nella storia della Repubblica italiana. Il Presidente emerito si è fermato a 3.166 giorni in carica al Quirinale, mentre sono più distanti gli altri ex inquilini del Colle: 2.557 Giovanni Gronchi, 2.556 Giuseppe Saragat, 2.555 Luigi Enaudi, 2.554 giorni Carlo Azeglio Ciampi, 2547 Sandro Pertini, 2.543 Oscar Luigi Scalfaro, 2.491 Francesco Cossiga, 2.360 Giovanni Leone, 940 Antonio Segni e 681 Enrico De Nicola.

Come ricordato dalla testata ‘Domani’, raggiunti i 10 anni di incarico totali tra i due mandati il Presidente Mattarella avrà ancora la possibilità di migliorare questo record nei prossimi quattro anni, superando il primato tra le democrazie repubblicane in Europa detenuto dal Presidente socialista François Mitterrand che restò alla guida della Francia per un totale di 5.109 giorni.

Fonte foto: ANSA Il Presidente della Repubblica firma il decreto dello scioglimento delle Camere

I record nel resto del mondo

Tra gli altri casi di longevità tra capi di stato nel resto del mondo è emblematico quello del Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt che fu eletto per quattro volte consecutive fino alla morte per emorragia celebrare che mise fine anzitempo all’ultimo incarico, per un totale 4.452 giorni alla Casa Bianca. Un record ormai imbattibile negli Usa dopo la ratifica del XXII emendamento alla Costituzione nel 1951 che fissa il limite a due mandati.

Sempre oltreoceano, potenzialmente ineguagliabile è anche il caso di Ignacio Lula da Silva che per otto anni ha guidato il Brasile (2003-2011) per poi essere rieletto nel 2023, arrivando potenzialmente a 16, se rieletto nel 2026.

Il vertice in Portogallo

Il Presidente Mattarella potrà suggellare il traguardo conquistato a Arrajolos, in Portogallo, dove è impegnato in un vertice tra 13 capi di stato non esecutivi dell’Unione europea.

Oltre al Capo di Stato italiano prenderanno parte al summit quelli di Bulgaria (Rumen Radev), Germania (Frank-Walter Steinmeier), Estonia (Alar Karis), Irlanda (Michael D. Higgins), Grecia (Katerina Sakellaropoulou), Croazia (Zoran Milanovi), Lettonia (Edgars Rinkvis), Ungheria (Katalin Novàk), Malta (George William Vella), Austria (Alexander Van der Bellen), Polonia (Andrzej Duda), Portogallo (Marcelo Rebelo de Sousa), Slovenia (Nataa Pirc Musar), Finlandia (Sauli Niinisto), e Slovacchia (Zuzana Caputovà).