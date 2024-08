Il rapper Shade aggredito e rapinato in strada: "Mani al collo davanti casa", il racconto sui social

Brutta avventura per Shade, rapper, doppiatore e youtuber italiano: l’artista torinese, il cui vero nome è Vito Ventura, è stato aggredito e rapinato da due uomini sotto casa. Uno dei malviventi gli ha messo le mani al collo ed è riuscito a sottrargli la collanina. La disavventura è stata raccontata dal diretto interessato su TikTok e Instagram.

Shade rapinato sotto casa

In poche ore il post su Instagram ha ricevuto oltre 14.000 reazioni e 5.200 commenti. “La cosa paradossale è che non mi sia capitato nulla nell’ultima settimana nel Queen’s, a Brooklyn, ad Harlem dove ho girato a qualsiasi ora del giorno e della notte”, esordisce il rapper.

“Ritorno in Italia, sotto casa: bam! Questi due loschi individui si sono avvicinati, mi hanno messo al muro e uno mi ha messo la mano al collo iniziando a stringere forte”, racconta.

“A quel punto, mi sono sentito in diritto di tirargli una castagna in faccia semplicemente per liberarmi e scappare via, come ho fatto. Hanno iniziato a urlare, hanno cercato di sgambettarmi. Poi si sono resi conto che le persone iniziavano ad affacciarsi, perché sentivano urlare, e sono scappati”.

Rubata la collanina

“Uno – racconta però il cantante – è riuscito a strapparmi la collanina che avevo al collo. Avrà avuto un valore di 40 euro. Era più che altro un oggetto dal valore affettivo… ne sono uscito con qualche segnetto ma sto bene…”, rassicura i fan.

Critica alle forze dell’ordine

Poi una critica alla gestione del numero unico delle emergenze: “La cosa che mi dispiace è che ho chiamato le forze dell’ordine e ho dovuto aspettare 5 minuti prima di poter spiegare al centralino tutta la dinamica. Il centralino mi ha passato gli agenti ai quali ho dovuto rispiegare tutta la dinamica”, denuncia il rapper. “5 minuti in una situazione del genere, secondo me, sono tanti”.

“Immaginate se mi avessero inseguito con un coltello… arrivederci e grazie! Per fortuna, ne sono uscito solo con qualche segnetto e sto bene”.