Il rapper Big Pokey è morto a 45 anni sul palco in Texas: aveva fondato la Screwed Up Click

Il rapper americano Big Pokey è morto a 45 anni sul palco, mentre si stava esibendo a Beaumont in Texas. A dare conferma della tragedia sono state le autorità locali che hanno riferito che il cantante non si è sentito bene ed è crollato al suolo perdendo i sensi, come tra l’altro si vede anche in alcuni video circolati sui social. Il rapper non si è più ripreso ed è stato dichiarato il decesso.

Pokey era uno dei più talentuosi rapper di Houston e membro della Screwed Up Click. La scomparsa improvvisa ha provocato sgomento e dolore nei suoi familiari e tra i suoi numerosi fan.

Nelle scorse ore, anche l’addetto stampa di Pokey ha confermato la morte del musicista ed ha lasciato trapelare un messaggio anche a nome della famiglia.

“‘È con profonda tristezza – ha spiegato l’addetto stampa – che condividiamo la notizia della scomparsa del nostro amato Milton ‘Big Pokey’ Powell. Big Pokey è deceduto il 18 giugno 2023”.

“Era molto amato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi fedeli fan. Nei prossimi giorni, rilasceremo informazioni sulla sua celebrazione della vita e su come il pubblico può rendere omaggio. Vi chiediamo di rispettare la sua famiglia e la loro privacy durante questo momento difficile. Big Pokey sarà per sempre ‘The Hardest Pit in the Litter'”, ha concluso.

Anche il sindaco di Houston, Sylvester Turner, ha espresso cordoglio, rivolgendosi ai cari dell’artista scomparso tramite un tweet: “La città di Houston ed io estendiamo le nostre preghiere e le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici del leggendario rapper di Screwed Up Click #BigPokey . Sebbene molti lo definissero “low key”, la sua presenza è stata più grande della vita nell’aiutare a catapultare la nostra scena hip hop a livello nazionale. Ne siamo grati”.

