Il racconto di una testimone dell'incidente a Casal Palocco vicino Roma: "Il Suv ha trascinato la Smart"

Emergono ulteriori raccapriccianti particolari dell’incidente avvenuto a Casal Palocco mercoledì 14 giugno 2023 in cui un bimbo di cinque anni ha perso la vita. Alcuni testimoni, infatti, raccontano di aver visto il Suv trascinare l’auto per diversi metri.

Il racconto dell’incidente

A raccontare questo particolare dell’incidente è stata una giovane di 18 anni che, stando a quanto riferito da Il Messaggero, ha assistito al violento impatto tra la Lamborghini e la Smart. La giovane, che si trovava a bordo di un’auto, ha raccontato di aver sentito il botto dell’impatto, ma di non aver visto l’esatta dinamica.

Quel che è certo, però, è il Suv non si è fermato nell’immediato. La 18enne, infatti, racconta che i due mezzi sono rimasti in contatto per diversi metri, con la Lamborghini che avrebbe trascinato l’utilitaria su via di Macchia Saponara.

Fonte foto: ANSA

Tanti altri testimoni hanno confermato poi che i The Borderline, il gruppo di youtuber coinvolto nell’incidente, da giorni “correvano come i matti” in quella strada. C’è chi racconta anche di averli visti poco prima del sinistro, col Suv che aveva svoltato velocemente dal benzinaio all’angolo. Poi il tremendo botto che ha sconvolto Casal Palocco e spezzato la vita del piccolo Manuel.

La reazione dello youtuber

Nello stesso racconto la 18enne ha fornito anche ulteriori dettagli sugli istanti successivi al gravissimo incidente. Se in tanti hanno riferito che gli youtuber sono scesi dall’auto continuando a filmare, come se nulla fosse successo, la giovane ha fornito dettagli chiari.

“Dall’auto è uscito un ragazzo con una maglietta bianca ed è andato verso la Smart” ha raccontato la ragazza, che ha poi sottolineato che il giovane avrebbe anche chiesto informazioni agli occupanti del mezzo. “È andato a vedere se stavano bene, ma nessuno gli ha risposto“.

Il dolore dopo l’incidente

Le immagini dopo il violento impatto tra la Lamborghini e la Smart sono difficili da cancellare.

La stessa 18enne, infatti, ha sottolineato: “Ho visto il bambino, una scena bruttissima. Ho dovuto chiudere gli occhi e sono scoppiata a piangere, sono dovuta andare via”.