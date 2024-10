Il quinto test di lancio di Starship è un successo, SpaceX di Elon Musk sogna il volo su Marte: il video

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Missione compiuta al primo colpo per SpaceX ed Elon Musk. La compagnia aerospaziale ha recuperato con successo il razzo che ha mandato in orbita la navicella Starship. Super Heavy, questo il nome del potentissimo razzo, è rientrato autonomamente nella base di Boca Chica, in Texas. Per SpaceX il lancio Starship Flight 5 è stato un completo successo.

Successo al primo colpo per Starship

Appena sette minuti dopo il lancio della navicella Starship, il razzo booster Super Heavy è tornato da solo sulla torre di lancio, adagiandosi dolcemente tra le braccia meccaniche di Mechazilla, come lo ha ribattezzato Elon Musk.

Il successo del test apre le porte al riutilizzo in tempi brevi del razzo, obiettivo fondamentale nella strategia di SpaceX per aprire a un pubblico sempre più vasto i viaggi nello spazio.

Il rientro alla base del razzo Super Heavy

Come previsto, la navicella Starship è entrata in orbita per poi ammarare nell’Oceano Indiano, a ovest dell’Australia. Ma il vero obiettivo dei tecnici della Starbase di Boca Chica era quello di testare la capacità di rientro in autonomia del potentissimo razzo propulsore, che nei precedenti lanci era stato recuperato in mare.

Ebbene, il test è andato a segno al primo colpo nel corso della missione trasmessa in diretta su X, la piattaforma social di proprietà dello stesso Elon Musk. Il successo del lancio avvenuto il 13 ottobre apre le porte al riutilizzo in tempi brevissimi del razzo per lanciare più navicelle in orbita.

Super Heavy è tornato da solo sulla torre di lancio alta 150 metri. In futuro SpaceX mira a recuperare con lo stesso metodo anche la navicella Starship.

Per Musk l’obiettivo Marte si avvicina

Super Heavy è il più potente mezzo spaziale mai realizzato. È in grado di generare una potenza di spinta di 74 meganewton, circa 700 volte quella generata da un comune aereo di linea.

Questa spinta è garantita dai 33 motori Raptor, che permettono di portare in orbita bassa un carico di almeno 150 tonnellate. Elon Musk non ha mai nascosto i suoi progetti di conquista dello spazio, oltre all’idea di riportare l’uomo sulla Luna. Ma l’obiettivo finale del visionario fondatore di Tesla è quello di portare gli esseri umani su Marte.

Lo scorso settembre Musk ha dichiarato che i primi voli test verso Marte partiranno entro due anni e, in caso di successo, l’idea è quella di portare il primo equipaggio terrestre sul pianeta rosso entro quattro anni.