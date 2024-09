Il principe Harry compie 40 anni: festa in famiglia con Meghan e figli, poi in vacanza fra amici intimi

Domenica 15 settembre il principe Harry compie 40 anni. Il diretto interessato si è detto “emozionato” ma non “ansioso” come quando ne compì 30. La giornata particolare verrà trascorsa “‘in tranquillità in famiglia” in California, successivamente Harry si concederà una breve ”vacanza tra ragazzi con alcuni amici intimi”.

I 40 anni del principe Harry

È stato lo stesso duca di Sussex a raccontare il suo stato d’animo e i suoi programmi alla Bbc. Il figlio di Carlo III e Diana Spencer ha fatto un bilancio dei suoi ultimi 10 anni e ha raccontato come la sua vita sia profondamente cambiata.

A segnarlo, in particolare, l’esperienza della paternità: “Diventare padre di due bambini incredibilmente gentili e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita e mi ha permesso di concentrarmi meglio su tutto il mio lavoro”.

Fonte foto: IPA

Nella foto, il principe Harry e Meghan Markle.

Poi ha aggiunto che “essere padre è una delle più grandi gioie della vita e mi ha reso ancora più motivato e impegnato a rendere questo mondo un posto migliore“, anche per i piccoli Archie (5 anni) e Lilibet (3).

Harry ha dunque affermato che “a prescindere dall’età, la mia missione è continuare a essere presente e a fare del bene nel mondo“.

Nessun incontro con i familiari

Non ci sarà alcun incontro fra Harry e i membri della sua famiglia d’origine per festeggiare il quarantesimo compleanno. Secondo i tabloid britannici, i rapporti sarebbero tesi in particolar modo con William.

Il primogenito della casa reale non avrebbe perdonato al fratello minore di aver preso le parti della moglie Meghan quando quest’ultima litigò e fece piangere Kate anni fa.

Carlo, viene scritto, sarebbe invece aperto a riaccogliere il figlio nonostante i veleni gettati sulla famiglia reale con l’autobiografia Spare e con le interviste al vetriolo degli ultimi anni.

Secondo i tabloid, Harry vorrebbe tornare a Londra ma ci sono almeno due ostacoli: la moglie Meghan molto ben ambientata in California, e con la quale da tempi ci sarebbero forti tensioni, e le resistenze del fratello William.

La festa per i 30 anni

Il 15 settembre 2014 le cose per Harry andarono molto diversamente: in suo onore venne organizzata una sfarzosa festa a Chatham House. All’evento presero parte anche il principe William e Kate Middleton. Poi Harry volò a Las Vegas per trascorrere un fine settimana di svago.