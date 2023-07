Il prezzo della benzina torna a 2 euro, brutte notizie per chi si sposterà in auto per andare in ferie

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Non accennano a fermarsi, almeno per ora, i nuovi aumenti del costo dei carburanti. Il prezzo di benzina e diesel da settimane è tornato a salire, con spiacevoli conseguenze soprattutto per chi in queste settimane ha pianificato le ferie spostandosi in auto.

Quanto costano adesso benzina e diesel al servito

Stando a quanto riportato da Quotidiano Energia, ai rincari già decisi la scorsa settimana dagli operatori se ne aggiungono altri. Il prezzo medio dei listini praticati alle pompe di benzina e diesel in Italia toccano di nuovo i due euro al litro.

In base ai dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (fermi alle 08.00 di ieri, domenica 16 luglio 2023) il prezzo medio per la benzina al servito ha toccato i 2,000 euro al litro – media tra i tra 1,939 e i 2,079 operati dagli impianti “colorati” (negli impianti no logo è a 1,900).

Aumenta di nuovo anche il diesel: è passato da 1,845 del dato precedente a 1,852 euro al litro, prezzo sempre riferito al servito. Il costo del Gpl si posiziona invece tra 0,715 e 0,737 euro al litro (0,696 ai no logo), mentre per il metano la cifra sta tra 1,421 e 1,491 (no logo 1,441).

Il prezzo dei carburanti al self-service in Italia

Malgrado le quotazioni internazionali dei prodotti lo scorso venerdì abbiano chiuso in leggero calo, sulle strade italiane gli impianti hanno imposto ulteriori rincari. Gli aumenti non riguardano solo il servito, ma anche il self-service, spesso preferito dagli automobilisti.

Secondo gli ultimi dati, in modalità self il prezzo medio della benzina ora è a 1,865 euro al litro (+0,005 rispetto a pochi giorni fa), mentre per il diesel il costo è salito a 1,712 euro al litro. In Italia, ricordiamo, non è ancora possibile effettuare Gpl da soli.

Da cosa sono dovuti i rincari in estate

Come detto, non si tratta dell’ennesimo aumento nel corso delle ultime settimane. Dopo la tregua di aprile, a causare questa nuova impennata è stata la legge di mercato: in estate cittadini e turisti si muovono di più e questo porta ad un aumento dei consumi.

A questa situazione, tutto sommato messa in considerazione anno dopo anno durante il periodo delle ferie estive, si sommano le incertezze dovute alla guerra in Ucraina, che ha già spinto lo scorso anno il governo (Draghi prima, Meloni solo in parte) a introdurre blocchi e riduzioni al prezzo dei carburanti.

In attesa della flessione nei costi prevista nei giorni del cosiddetto controesodo, i cittadini possono comparare i prezzi e risparmiare grazie al sito messo a disposizione del Mimit, il portale Osservaprezzi Carburanti.