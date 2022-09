Il presunto figlio illegittimo di Carlo III torna alla carica: “Nascondono la verità, voglio l’esame del Dna”

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Da almeno tre anni sostiene di essere il figlio illegittimo del nuovo Re del Regno Unito Carlo III e della Regina Consorte Camilla. Si chiama Simon Charles Dorante-Day, ha 56 anni e di professione fa l’ingegnere.

Su Facebook ha una pagina in cui porta avanti la sua lotta per la legittimazione. “Sono anni che cercano di nascondere la verità su di me, ma ora basta”, ha affermato in più occasioni, pretendendo un esame del Dna.

L’uomo è talmente sicuro di ciò che afferma che sulla sui social si fa chiamare senza falsa modestia Prince Simon Charles. Il suo obiettivo sarebbe quello di essere ufficialmente riconosciuto nella linea di successione al trono britannico.

La storia del presunto figlio segreto di Re Carlo

Nato nel 1966 in un borgo dell’Hampshire, Simon Charles Dorante-Day fu adottato da una famiglia inglese che si è poi trasferita in Australia. Il 56enne dice di avere avuto la conferma della sua reale origine dalla nonna adottiva, che avrebbe lavorato a Buckingham Palace. “Mi ha detto chiaramente, più e più volte, che sono figlio di Carlo e Camilla”, ha raccontato.

Secondo l’ingegnere i nuovi sovrani del Regno Unito lo avrebbero concepito all’inizio della loro storia d’amore, quando non erano ancora sposati e prima ancora del matrimonio tra Carlo e Lady Diana. È convinto di essere stato affidato in adozione dall’allora 18enne Camilla Shand, che in quel periodo “era praticamente scomparsa dalle scene per nove mesi”.

Stando alla ricostruzione del presunto figlio illegittimo, la Regina Elisabetta era molto preoccupata che si venisse a conoscenza della nascita di un bambino al di fuori del matrimonio. E vista la giovane età di Carlo e Camilla sarebbe potuto scoppiare un grave scandalo.

Fonte foto: IPA Carlo III durante la cerimonia di proclamazione. Alle sue spalle la Regina Consorte Camilla e il Principe William

Simon Charles Dorante-Day a chi prova a mettere in dubbio la sua tesi risponde di avere anche “zigomi e denti tipici dei Windsor”. Al tabloid britannico ‘Daily Mail’ ha dichiarato: “So che sembra incredibile, ma tutto ciò che dico è verificabile, sono solo un uomo in cerca dei genitori biologici e ogni strada mi ha portato a Camilla e Carlo”.

Il post di cordoglio dopo la morte di Elisabetta II

Dorante-Day alla notizia della morte della Regina Elisabetta ha pubblicato un lungo messaggio sulla sua pagina Facebook, definendo la sovrana “nonna Lilibet”.

“Sono in lutto ma anche dispiaciuto perché è andata perduta un’altra opportunità di risolvere la questione pacificamente e nel modo corretto”, ha scritto, precisando di essere stato “sommerso da messaggi di cordoglio”.

Alla fine del post ha dato l’addio alla sua presunta parente: “Riposa in pace, ora sei nelle mani di Dio, so che in me porterò sempre un pezzo di te“.

La battaglia di Simon Charles Dorante-Day

Simon Charles Dorante-Day sta continuando a portare avanti la sua verità, documentata dalle sue foto da giovane per testimoniare la presunta somiglianza con i membri della Royal Family.

E si è già rivolto all’Alta Corte di Sydney, intentando una causa e presentando un documento di riconoscimento per stabilire se realmente esiste un vincolo di parentela.

Da tempo, per farsi riconoscere legalmente come figlio legittimo di Carlo e Camilla, cerca di ottenere un test del Dna. Ad oggi però nessun giudice gli ha concesso ciò che chiede.