Il presidente della Federcalcio spagnola bacia sulla bocca (senza consenso) una giocatrice in diretta tv

Dopo la vittoria mondiale della nazionale femminile spagnola, il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, ha improvvisamente stampato un bacio sulla bocca alla calciatrice Jenni Hermoso. Un bacio non consensuale, denunciato dalla calciatrice, che ha dato il via a numerose polemiche.

Il bacio del presidente alla calciatrice

Il campionato mondiale di calcio femminile è giunto quest’anno alla sua nona edizione e, nella finale che si è giocata il 20 agosto allo Stadium Australia di Sydney, la Spagna ha superato per 1 a 0 l’Inghilterra, aggiudicandosi il primo titolo mondiale femminile della sua storia.

Purtroppo però a far notizia, più della conquista della coppa, è stato un episodio avvenuto durante la cerimonia di premiazione, quando il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, si trovava sul palco per congratularsi con le calciatrici.

L’immagine del bacio non consensuale dato dal presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione per la vittoria della Coppa del Mondo di calcio

Giunto però alla calciatrice Jennifer Hermoso, il presidente si è prima lasciato andare ad un abbraccio, per poi afferrare tra le mani la testa della ragazza classe ’90 e darle un fugace bacio sulle labbra.

La risposta di Jennifer Hermoso

E se qualcuno può aver avuto il dubbio che tra i due potesse esserci comunque abbastanza confidenza da giustificare un simile gesto, avvenuto in una diretta televisiva alla quale erano collegati Paesi da tutto il mondo, ci ha pensato la stessa giocatrice e mettere le cose in chiaro.

“Non mi è piaciuto”. È stato questo il commento con il quale la Hermoso ha definito quanto accaduto, ripreso dalle telecamere durante l’euforia dei festeggiamenti negli spogliatori.

La stessa calciatrice però, attaccante del club messicano Pachuca, ha poi tentato di smorzare le polemiche con una dichiarazione, come riportato da Rai News: “È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per la gioia immensa della vittoria di un Mondiale. Io e il presidente abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato da dieci ed è stato un gesto naturale di affetto e riconoscenza”.

Le polemiche su Rubiales

Nonostante ciò, in Spagna il gesto ha avuto enorme risonanza. Sul caso è intervenuta anche Irene Montero, ministro ad interim per l’uguaglianza: “Non dobbiamo dare per scontato che il bacio senza consenso sia qualcosa ‘che accade’. È una forma di violenza sessuale che soffrono le donne in modo quotidiano e fino ad ora invisibile, e che non possiamo normalizzare”.

Rubiales ha già passato un 2022 molto movimentato, a causa di diverse accuse che gli sono piombate addosso: prima lo scandalo del Supercopa Gate, con la pubblicazione di documenti e audio che proverebbero come la Federcalcio spagnola avrebbe negoziato una commissione di 24 milioni di euro per per trasferire la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita (con relativa maxi commissione per il presidente).

Poco tempo dopo, Rubiales è finito sotto accusa per aver sperperato fondi pubblici per l’organizzazione di numerosi festini privati, pagati “con le carte aziendali della Federazione”. Nonostante ciò però, il numero 1 del calcio spagnolo sembra sempre saldamente al suo posto.