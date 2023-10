Il presidente della Fed Jerome Powell avverte: "Inflazione troppo alta, rialzi dei tassi ancora possibili"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

La Fed avverte, i tassi potrebbero salire ancora. Lo dice il presidente Powell, in un discorso molto atteso in cui si è detto soddisfatto di quanto fatto dalla banca centrale americana per quanto riguarda l’inflazione.

Powell soddisfatto dell’inflazione

Il presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana, Jerome Powell ha parlato in un discorso per informare il pubblico dello stato dell’inflazione e delle future politiche monetarie USA.

“Considerate le incertezze, i rischi e i progressi compiuti, il Comitato sta procedendo con cautela. Prenderemo decisioni sull’entità dell’ulteriore rafforzamento della politica monetaria e per quanto tempo rimarrà restrittiva in base alla totalità dei dati in arrivo, all’evoluzione delle prospettive e all’equilibrio dei rischi” ha dichiarato nel passaggio più cruciale del discorso.

Fonte foto: 123RF Federal Reserve Building, la sede della banca centrale americana

Significa in poche parole che per ora la banca centrale più importante del mondo non alzerà i tassi di interesse, preferendo mantenerli stabili in attesa di vedere come la situazione economica si svilupperà.

Rialzi dei tassi ancora possibili

Powell ha anche tenuto a sottolineare che però l’inflazione rimane troppo alta. Questo potrebbe comportare non un rialzo dei tassi, ma semplicemente che ci vorrà ancora del tempo prima che comincino a scendere.

Non si esclude del tutto però, nel discorso, che il costo del denaro possa tornare a salire. In particolare se l’economia americana dovesse andare troppo bene e i prezzi tornassero a crescere, sarebbe inevitabile un nuovo ritocco al rialzo.

Powell ha anche commentato con preoccupazione le tensioni politiche internazionali emerse negli ultimi giorni: “Per quanto mi riguarda, ho trovato orribile l’attacco a Israele, così come la prospettiva di ulteriori perdite di vite innocenti” ha dichiarato in conclusione.

L’interruzione degli attivisti climatici

Il discorso del presidente della Fed è stato interrotto da un un gruppo di attivisti per il clima che, nascosti tra il pubblico, si sono introdotti sul palco dove Powell stava parlando, srotolando uno striscione.

Sul lenzuolo c’era scritto: “Fed is burning: money, future, planet“, traducibile con: “La Fed sta bruciando: soldi, futuri e pianeta” in riferimento alla politica monetaria restrittiva della banca centrale americana e alla crisi climatica.