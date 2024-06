Il premier Robert Fico in video dopo l'attentato: "Perdono il mio aggressore, non lo odio, torno al lavoro"

Il premier slovacco Robert Fico è comparso in video per la prima volta dopo l’attentato. Il leader è riapparso sui social per lanciare un messaggio alla popolazione, ma anche per fare un rivelazione in riferimento al suo attentatore. Il 15 maggio 2024, infatti, il premier della Slovacchia è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava a Handlova, vicino Bratislava, dopo un incontro di governo.

Ora il primo ministro sta bene e si rivolge al Paese per annunciare il suo rientro al lavoro. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, dice: “È arrivato il momento di fare il primo passo: il perdono. Non provo alcun odio nei confronti dell’individuo che mi ha sparato”. Fico descrive il suo aggressore come “il messaggero del male e dell’odio politico che un’opposizione politicamente fallita e frustrata ha sviluppato in proporzioni ingestibili in Slovacchia”.

Inoltre, Robert Fico annuncia che all’attentatore non presenterà alcuna richiesta di risarcimento né contro di lui prenderà azioni legali. Il premier della Slovacchia punta il dito contro i media antigovernativi che, secondo il suo pensiero, avrebbero banalizzato l’attentato.

Il suo attentatore è Juraj Cintula, un pensionato di 71 anni. Robert Fico ha promesso che tornerà al lavoro tra giugno e luglio.