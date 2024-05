Il posto di Matteotti alla Camera non sarà più occupato da altri deputati: il video con l'applauso dell'Aula

La Camera ha celebrato i 100 anni dall’ultimo discorso di Giacomo Matteotti in Parlamento, prima che venisse assassinato da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini. Nel corso della cerimonia di commemorazione, tenutasi a Montecitorio, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha annunciato che il posto occupato in Aula da Matteotti non sarà più assegnato a nessun altro deputato.

La decisione della Camera

L’annuncio è arrivato in apertura alla cerimonia di commemorazione. “Esattamente 100 anni fa, dallo scranno di quest’Aula dove è stata apposta una targa in suo ricordo, Giacomo Matteotti pronunciò il discorso che gli sarebbe costato la vita – ha dichiarato Lorenzo Fontana – A perenne ricordo del suo sacrificio, questo seggio non sarà più assegnato ad alcun deputato“.

La notizia è stata seguita da un lungo applauso dei presenti. Poi Fontana ha proseguito il suo discorso, ricordando che “in quella seduta”, Matteotti “domandò l’annullamento in blocco dell’elezione dei deputati di maggioranza, denunciando il clima di intimidazioni e violenze in cui si erano svolte le elezioni politiche del 6 aprile”.

Fonte foto: ANSA Da sinistra: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Senato, Ignazio La Russa e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

E non solo: “Denunciò in modo dettagliato i brogli e le falsificazioni compiuti dai fascisti nei seggi elettorali di tutto il Paese”.

“Il suo intervento – ha sottolineato il presidente della Camera – fu continuamente interrotto da vivissimi rumori e proteste, come riportato dal resoconto stenografico della seduta”.

Meloni ricorda l’omicidio di Matteotti

“Il 30 maggio 1924, Giacomo Matteotti ha pronunciato nell’Aula della Camera il suo ultimo discorso, che gli sarebbe poi costato la vita – così Giorgia Meloni, durante la cerimonia – In quel discorso, Matteotti difese la libertà politica, incarnata nella rappresentanza parlamentare e in libere elezioni. Oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee”.

La presidente del Consiglio ha sottolineato la necessita di “Onorare il ricordo” del deputato, per non dimenticare “ogni giorno, a distanza di 100 anni da quel discorso, il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no”.

Infine ha concluso affermando che “la lezione di Matteotti, oggi più che mai, ci ricorda che la nostra democrazia è tale se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto, sulla libertà, non sulla violenza, la sopraffazione, l’intolleranza e l’odio per l’avversario politico”.

Le altre iniziative della Camera

In occasione del centenario dall’ultimo discorso del deputato socialista, è stata allestita in Transatlantico, uno dei luoghi più celebri di Montecitorio, una mostra dedicata a “Matteotti parlamentare”.

Organizzata in collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti, l’esposizione ripercorre le attività del deputato attraverso una raccolti di documenti provenienti dall’archivio storico e della biblioteca della Camera.

La mostra sarà aperta al pubblico il 2 giugno, in occasione dell’edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte, prima di essere trasferita nel Corridoio dei Busti.