Il post su Instagram di Chiara Tramontano, sorella di Giulia: "Siamo distrutti, non culleremo nostro nipote"

Sono ore di profonda sofferenza per la famiglia di Giulia Tramontano. La speranza di ritrovare la 29enne viva si è spenta dopo che il compagno, Alessandro Impagnatiello, ha confessato di averla uccisa. Sui social è intervenuta la sorella della vittima, Chiara, scrivendo un post straziante.

Il messaggio della sorella della vittima

“Grazie. Grazie di averci dato la speranza di trovarla. Grazie di averci creduto ed aiutato. Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta, di fratelli che non hanno avuto la possibilità di cullare il proprio nipote. Di genitori che sono stati privati del diritto di essere tali”. Così Chiara Tramontano.

“La nostra famiglia sarà per sempre unita come in questa foto”, ha aggiunto, condividendo un’immagine che ritrae tutti insieme, mamma, papà e figli.

Alessandro Impagnatiello ha confessato l’omicidio

Non ci sono più dubbi: ad uccidere Giulia, che era incinta di sette mesi, è stato il suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello. Messo alle strette dagli investigatori, ha confessato l’omicidio. Anche perché gli indizi raccolti dagli inquirenti erano ormai schiaccianti e portavano tutti in una unica direzione: a far sparire la Tramontano non poteva che essere stato il suo compagno.

L’uomo, dopo aver ucciso la compagna, ha provato a disfarsi del suo cadavere tentando di bruciarlo. Dopodiché ha nascosto la salma in una intercapedine in via Monte Rosa 21, non distante dalla dimora in cui viveva.

La storia clandestina di Alessandro con la collega di lavoro

Da quanto emerso dalle indagini, Alessandro (professione barman), al momento dell’omicidio stava intrattenendo una relazione clandestina con una sua collega di lavoro. Relazione scoperta dalla compagna Giulia che, poco prima di essere uccisa a coltellate, ha incontrato l’amante del fidanzato.

Fonte foto: ANSA Alessandro Impagnatiello arrestato

Le due donne non sapevano l’una dell’esistenza dell’altra. Impagnatiello, dopo aver ucciso la fidanzata, ha contattato l’amante che si è rifiutata di vederlo.

Dopo l’interrogatorio in cui l’uomo ha ammesso il delitto, è scattato il decreto di fermo che è stato firmato dai pm di Milano alle 6.50 della mattina dell’1 giugno. Il barman 30enne è stato trasferito in carcere a San Vittore.