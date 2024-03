Il post di Marta Fascina per Silvio Berlusconi su Instagram per ricordare il loro anniversario di "matrimonio"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Uniti per l’eternità”: con questo motto Marta Fascina ha celebrato il giorno dell’anniversario con Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno, poco più di un anno dopo la cerimonia ufficiosa che sancì la loro unione. Così come a San Valentino, anche in quest’occasione, la celebre vedova ha scelto un post su Instagram per ricordare l’amato.

Il post su Instragram di Marta Fascina

In occasione del 19 marzo, giorno che segna due anni dalla festa matrimoniale con Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha ricordato il compagno defunto con un post su Instragram.

“Uniti per l’eternità” ha scritto sotto una foto che ritrae la coppia sorridente mentre regge una torta ricoperta di fiori.

Il dolce ha la forma di due lettere: M e S, le loro iniziali, con l’augurio di un “felice anniversario”.

È uno scatto risalente a un anno fa, pochi mesi prima della morte dell’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia.

Non è la prima volta che Fascina condivide con i propri follower un gesto di tenerezza verso il compagno scomparso, a lui la deputata aveva dedicato un post anche in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati:

Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite.

Aveva scritto Fascina il 14 febbraio. Concludendo con un “Ti amo amore mio”.

Il “matrimonio” con Silvio Berlusconi

L’anniversario a cui si riferisce Marta Fascina è quello della grande festa di matrimonio, chiamata così seppur un matrimonio ufficiale non c’è mai stato, celebrata a marzo 2022.

Fu una grande festa a villa Gernetto, in Brianza, in compagnia di decine di invitati, tra cui i nipotini e i figli del Cavaliere. L’unico, grande assente, fu l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

L’unione tra i due non ha mai avuto valore legale, eppure Fascina ha trascorso lunghi anni al fianco di Silvio Berlusconi, restando al suo fianco fino agli ultimi giorni di vita.

Fascina è stata inserita anche nel testamento del leader politico e, oggi, continua a vivere nella villa San Martino, ad Arcore, di proprietà della famiglia Berlusconi.

Seppur indiscrezioni vogliano che i figli del Cavaliere siano intenzionati ad allontanare dalla dimora di famiglia Fascina, che la occupa assieme al padre e a una zia.