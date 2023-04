Il post di Ciro Immobile su Instagram dopo l'incidente: come stanno le figlie del calciatore della Lazio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ciro Immobile torna sui social dopo il brutto incidente che ha visto coinvolto lui e le sue figlie la mattina di domenica 16 aprile 2023 a Roma. L’attaccante della Lazio, dopo le dimissioni sue e delle bimbe, ha deciso di postare un messaggio su Instagram per ringraziare chi si è preoccupato.

Immobile torna sui social, le parole

Sono stati tre giorni difficili, di apprensione per lo stato di salute delle figlie, ma fortunatamente ormai alle spalle. Dopo aver deciso di comunicare solo via stories su Instagram, Ciro Immobile ha deciso di dedicare un post sui social per ringraziare tutti.

Un grazie speciale, da parte dell’attaccante della Lazio, è andato a tutti coloro che si sono preoccupati in questi giorni, a chi ha mandato messaggi pieni d’amore e soprattutto a chi si è preso cura di lui. I ringraziamenti, quindi, non possono non andare ai dottori e agli infermieri che in questi giorni hanno curato lui e le sue piccole. Poi il messaggio più importante: “Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe , me e tutte le persone coinvolte”.

Fonte foto: Instagram Ciro Immobile Il post social di Ciro Immobile dopo l’incidente in auto con le figlie

Come stanno le figlie di Ciro Immobile dopo l’incidente

Il messaggio postato su Instagram è corredato di una foto della famiglia Immobile. Con Ciro, sorridente anche se un po’ dolorante con la mano destra fasciata, c’è anche la moglie Jessica, le figlie Michela e Giorgia e i due maschietti, Mattia e il piccolo Andrea.

Oltre alla fasciatura al polso di Ciro, nella foto balza all’occhio il collare per la piccola Giorgia, mentre la più grande delle due, Michela, è a letto. Tra le due bimbe, infatti, quella a riportare traumi più preoccupanti è stata proprio lei, con una piccola lesione al fegato che ha fatto preoccupare papà Ciro e mamma Jessica.

Semaforo rotto o malfunzionante? La nota di Roma Servizi per la Mobilità

Intanto proseguono le indagini per cercare di comprendere cosa abbia provocato il brutto incidente tra l’auto di Ciro Immobile e il tram 19. Diverse sono state le ipotesi fin qui messe sul piatto, dall’alta velocità al passaggio col rosso dell’attaccante, ma anche la possibilità che il semaforo fosse rotto o malfunzionante.

A cercare di fare chiarezza, dopo le accuse piovute da diversi utenti della zona, è stata Roma Servizi per la Mobilità che ha negato il disservizio del semaforo. In una nota, infatti, è stato fatto sapere che il semaforo presente all’incrocio è “perfettamente funzionante”.

Roma Servizi per la Mobilità ha quindi smentito “nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento”. “Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale”, si legge ancora nella nota.