Il portiere del Millwall Matija Sarkic è morto, calcio in lutto: pochi giorni fa era in campo col Montenegro

Il mondo del calcio è in lutto per la prematura e improvvisa morte di Matija Sarkic, 26enne portiere del Millwall e della nazionale del Montenegro. Il decesso è stato confermato dal club inglese.

La nota del Millwall sulla morte di Matija Sarkic

Nella mattinata di sabato 15 giugno, il Millwall ha pubblicato una nota sul suo sito internet per confermare la morte di Matija Sarkic

Nel comunicato si legge: “Il Millwall Football Club è completamente devastato nell’annunciare che Matija Sarkic è morto all’età di 26 anni. Sarkic, portiere numero uno dei Lions, ha collezionato 33 presenze per il club da quando è arrivato dal Wolverhampton Wanderers nell’agosto del 2023. Internazionale del Montenegro, Matija ha rappresentato con orgoglio il suo Paese in numerose occasioni. Tutto il club invia il proprio affetto e le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici di Matija in questo momento di immensa tristezza. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento e chiede di rispettare la privacy della famiglia di Matija”.

Sarkic in campo col suo Montenegro nella partita contro il Belgio di mercoledì 5 giugno.

Come è morto Matija Sarkic

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Reuters’, che cita il quotidiano montenegrino ‘Vijesti’, Matija Sarkic sarebbe morto nella mattinata di sabato 15 giugno in un appartamento di Budva. Non sono state chiarite le cause e le circostanze del decesso.

Il portale ‘Rtcg’ ha reso noto che il calciatore avrebbe accusato un malore. La richiesta immediata dei soccorsi da parte degli amici non è servita per evitare la morte, avvenuta poco dopo le 6 del mattino. Sul posto è intervenuta anche la Polizia, ma stando a quanto reso noto dal portale dovrebbe trattarsi di morte naturale.

L’ultima partita ufficiale di Matija Sarkic

Solo pochi giorni fa, lo scorso 5 giugno, Matija Sarkic era sceso in campo col suo Montenegro per affrontare il Belgio, allenato dal ct Tedesco. La partita era terminata col risultato di 2-0 in favore della nazionale belga.

Nato a Grimsby, in Inghilterra, Matija Sarkic ha giocato con l’Aston Villa e con la squadra belga dell’Anderlecht a livello giovanile. Ha collezionato 33 presenze con la maglia del Millwall, dove è approdato nell’agosto 2023 dal Wolverhampton Wanderers.