Il pilota Ferrari Carlos Sainz rapinato a Milano, il sindaco Sala sbotta: "La sicurezza è un problema ovunque"

La tentata rapina ai danni di Carlos Sainz, pilota della Ferrari che nella sera di domenica 3 settembre è stato avvicinato da tre malviventi che gli hanno sfilato l’orologio costoso dal polso, fa tornare la sicurezza della città di Milano sotto la luce dei riflettori. Una situazione limite che spesso i cittadini milanesi hanno denunciato negli ultimi mesi, ma il sindaco Beppe Sala non ci sta e sbotta.

Il sindaco sbotta

Il primo cittadino milanese, infatti, non vuole sentire parlare di emergenza sicurezza solo a Milano, perché ogni città deve fare i conti con questo problema. E a chi gli fa notare che i casi sono aumentati nella città meneghina, sbotta: “Ogni cosa che succede a Milano è enfatizzata all’ennesima potenza, ciò nonostante c’è da lavorare. Ormai non credo che sia un tema di percezione della realtà, la sicurezza è un problema, bisogna e continueremo a lavorare”.

Ma di certo, dopo la rapina subita da Sainz e la denuncia di Christian Vieri e Costanza Caracciolo, il tema della sicurezza a Milano non è di certo da sottovalutare.

La proposta di Sala

Lo sa bene il sindaco Sala che ha in mente un piano per cercare di rendere più sicura la città: “Qualche idea per rafforzare il sistema ce l’ho già, e sono all’opera con i miei. Ovviamente deve essere un rapporto collaborativo, con questura e prefettura“.

Sala però ha voluto sottolineare che non solo a Milano avvengono episodi del genere perché “è il mondo che è meno sicuro rispetto al passato”. “Basta vedere cosa succede in tutte le città del mondo, ma se non si capiscono le cause per come tutto ciò avviene si fa un errore” ha sottolineato.

La richiesta al Governo

Ma il primo cittadino non può fare tutto da solo e il messaggio al Governo è chiaro.

Sala, infatti, ha sottolineato che servirebbe un aiuto in più dal Governo: “Io lo chiedo da sempre. Poi, diciamoci la verità, le nostre forze dell’ordine hanno visto in questi ultimi anni una riduzione degli organici. Ora mi sembra ci sia un tentativo di invertire la tendenza, resta il fatto che tra quelli che vanno in pensione e quelli che escono, servono più organici.

Il messaggio di Sainz

E intanto Carlos Sainz, dopo la disavventura subita domenica sera, è tornato sui social. Lo ha fatto con una stories su Instagram in cui ha raccontato lo “spiacevole incidente“.

“La cosa più importante” ha scritto il 29enne madrileno, è che “stiamo tutti bene e che sarà ricordato solo come una spiacevole storiella”.