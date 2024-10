Il pianista Giuliano Graniti morto a Genova dopo una malattia: aveva 36 anni, si era sposato da poco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giuliano Graniti, talentuoso pianista nato a San Donaci e cresciuto a Mesagne, è morto a Genova. Una malattia rara lo aveva colpito a poche settimane dal suo matrimonio.

Morto il pianista Giuliano Graniti: cosa è successo

Giuliano Graniti è morto a 36 anni all’ospedale San Martino di Genova. Come riportato da Brindisi Report, il pianista si trovava in cura presso l’ospedale a circa un anno dalla scoperta della malattia.

La malattia rara lo aveva colpito a poche settimane dal matrimonio con Paniz, anch’essa musicista, di nazionalità iraniana. La moglie, a causa delle leggi internazionali che ostacolano la libera circolazione delle persone, non ha potuto assistere di persona il marito nel momento in cui, più di ogni altro, lui avrebbe avuto bisogno della sua vicinanza.

Fonte foto: ANSA

Il ricordo di Giuliano Graniti nelle parole del prof Canuto

Su QuiMesagne, il professor Gianluca Canuto ha ricordato così Giuliano Graniti: “Genio musicale assoluto e ragazzo meraviglioso“. E ancora: “Pur così giovane (ha compiuto 36 anni lo scorso 16 settembre) era già a livelli altissimi nella sua formidabile carriera”.

Una Messa in memoria di Giuliano Graniti verrà celebrata nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, alle ore 16, nella parrocchia S.S. Annunziata di Mesagne. La salma del pianista è attesa alle ore 9 di mercoledì 9 nel salone “don Tonino Bello”, adiacente la Chiesa dove sarà celebrata la messa.

Chi era il pianista Giuliano Graniti

Giuliano Graniti era dottore in Arti musicali presso l’Università di Cincinnati (College-conservatory of music), negli Stati Uniti d’America.

Come pianista, si è esibito in Europa, in Asia e negli Stati Uniti d’America. Tra le sale da concerto più prestigiose in cui ha suonato ci sono il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro La Fenice di Venezia, la Ehrbar Saal di Vienna, la Vahdat Hall di Teheran, l’Auditorium Stelio Molo di Lugano e il Corbett Auditorium di Cincinnati, negli Usa.

Giuliano Graniti era molto stimato sia nella città in cui è cresciuto (Mesagne) che in quella dove è nato (San Donaci). Oltre alla moglie Paniz, lascia il padre Carlo, la madre Carla e la sorella Caterina.