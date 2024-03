Il passaporto si potrà richiedere anche negli uffici di Poste Italiane: come funziona il progetto Polis

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per ottenere il passaporto ci si potrà presto recare anche presso gli uffici postali, almeno per quanto riguarda i piccoli Comuni. È stato presentato ufficialmente il progetto Polis di Poste Italiane, un nuovo servizio di richiesta e rinnovo dei documenti dedicato ai cittadini che vivono in centri al di sotto di 15 mila abitanti. Con la sperimentazione partita in provincia di Bologna, Polis mira a trasformare gli uffici postali in centri di servizi digitali, semplificando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Non sarà quindi più necessario recarsi in Questura per i passaporti, che potranno essere forniti anche a domicilio.

Passaporto alle Poste con il progetto Polis

Il progetto Polis è stato presentato venerdì 1 marzo all’ufficio postale di piazza San Silvestro a Roma alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e le principali figure di Poste Italiane.

Il sistema, avviato a gennaio 2023, rivoluziona gli uffici postali trasformandoli in centri di servizi digitali, offrendo uno Sportello unico per semplificare e accelerare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in circa 7.000 Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Fonte foto: ANSA

Alla presentazione per Poste Italiane l’AD Matteo Del Fante, la Presidente Silvia Maria Rovere e il DG Giuseppe Lasco

Il progetto Polis include l’introduzione del nuovo servizio per la richiesta e il rinnovo dei passaporti negli uffici postali, una novità lanciata in via sperimentale in provincia di Bologna, precisamente a San Pietro in Casale e Toscanella di Dozza, con l’obiettivo di estenderla gradualmente a tutto il territorio nazionale.

Come funziona la richiesta del passaporto negli uffici postali

Grazie a questa innovazione, quindi, i cittadini potranno recarsi all’ufficio postale del loro Comune e fare richiesta del passaporto. Basterà consegnare un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie e pagare una tassa di 42,50 euro per il passaporto ordinario, oltre a una marca da bollo di 73,50 euro.

Nel caso di rinnovo del passaporto, sarà necessario anche consegnare il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto. Grazie alla tecnologia negli Uffici Postali Polis, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del richiedente, inviandoli poi all’ufficio di polizia competente. Una volta pronto, sarà possibile consegnare il passaporto direttamente al domicilio del cittadino che ne ha fatto richiesta.

Il finanziamento del Progetto Polis

Il progetto Polis è finanziato attraverso il piano complementare al PNRR con un budget di 800 milioni di euro, oltre a circa 400 milioni di investimenti da parte di Poste Italiane.

Grazie a una convenzione firmata tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i residenti o domiciliati nei Comuni inclusi nel progetto Polis potranno ora ottenere il passaporto senza andare in Questura.