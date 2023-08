Il Parco Verde di Caivano blindato dall'alba per l'arrivo di Giorgia Meloni, transenne e accessi limitati

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

È stato blindato dall’alba, il Parco Verde di Caivano, per l’arrivo del premier Giorgia Meloni che si recherà sui luoghi in cui si è consumato lo stupro di gruppo ai danni di due bambine da parte di un branco di adolescenti. Come riporta ‘Il Mattino’, gli accessi al quartiere sono controllati da decine di appartenenti alle forze dell’ordine. Le strade sono state transennate.

Giorgia Meloni a Caivano, blindato il Parco Verde

L’arrivo di Giorgia Meloni a Caivano è previsto per le ore 12, quando visiterà l’istituto superiore ‘Francesco Morano’ del Parco Verde.

Il premier visiterà il piccolo centro alle porte di Napoli per portare sui luoghi dello stupro di gruppo la presenza dello Stato e la vicinanza del governo.

Con la sua visita, Giorgia Meloni ha accolto l’invito di don Maurizio Patriciello, che aveva rivolto un appello proprio al presidente del Consiglio.

Le minacce di morte

A causa della stretta del governo sul reddito di cittadinanza, durante la settimana Giorgia Meloni ha ricevuto numerose minacce, anche di morte, sui social.

Ad attaccarla sono stati principalmente i percettori del reddito che, appresa la notizia dell’arrivo del premier in Campania, hanno fatto sapere che la sua visita non sarebbe stata gradita.

Nel pomeriggio di mercoledì 30 agosto Giorgia Meloni ha risposto alle minacce con un tweet postato dal suo account ufficiale: “Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro“.

L’appello della madre di una delle vittime

Ancora, mercoledì 30 agosto la madre della 12enne vittima dello stupro di gruppo ha chiesto a Giorgia Meloni, attraverso il suo avvocato Angelo Pisani, di aiutarla a lasciare il Parco Verde per garantire un futuro migliore alla sua famiglia.

“Siamo stati minacciati, derubati, costretti a vivere chiusi in casa”, ha detto la donna. “Ci aiuti ad andare via di qui”. La donna spiega che le minacce e le intimidazioni sono arrivate da quando la famiglia ha denunciato gli orrori del Parco Verde.

L’avvocato Angelo Pisani auspica un incontro tra il premier Meloni e la giovane mamma, anche se il colloquio non è nel programma della visita.

Dopo il viaggio a Caivano, Giorgia Meloni volerà per Atene per una cena di lavoro con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.