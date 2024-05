Il padre non biologico di Denise Pipitone chiede la riapertura del caso: "Abbiamo elementi mai analizzati"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Abbiamo elementi mai analizzati prima”, è quanto sostiene Antonio Pipitone, ex marito di Piera Maggio nonché padre non biologico di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 e mai più ritrovata. L’uomo il 29 maggio ha presentato un’istanza per la riapertura delle indagini presso il tribunale di Marsala con il supporto del suo avvocato Luisa Calamia. La richiesta sarebbe il frutto di un intenso lavoro congiunto condotto da una squadra di specialisti, che avrebbero individuato elementi fino a questo momento trascurati dagli inquirenti.

Il padre di Denise Pipitone chiede la riapertura del caso

Oggi Piera Maggio vive con Piero Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone. Come l’ex moglie, anche Antonio Pipitone continua a cercare la verità sulla figlia scomparsa a Mazara Del Vallo (Trapani) il 1° settembre 2004, quando svanì nel nulla a pochi metri dalla casa della nonna, dopo aver giocato con un cuginetto.

Come apprende ‘Fanpage’, Antonio Pipitone ha seguito il lavoro della criminologa Antonella Delfino Pesce e della consulente Katia Sartori, e al gruppo di lavoro ha partecipato anche l’investigatore Giuseppe Asaro.

Fonte foto: ANSA Il padre non biologico di Denise Pipitone, Antonio Pipitone (il secondo da sinistra) chiede la riapertura delle indagini sulla scomparsa della figlia. Un team di esperti sostiene di avere nuovi elementi mai consultati in precedenza

Ascoltata da ‘Fanpage’, la criminologa Antonella Delfino Pesce ha detto: “Siamo molto fiduciosi per una futura riapertura del caso”, dal momento che il team ha “lavorato su cose diverse”.

Tuttavia, l’esito dell’istanza non arriverà in tempi brevi. Secondo la criminologa la risposta potrebbe arrivare “dai tre ai sei mesi“, un dato riscontrato “dalla mia esperienza”.

I nuovi elementi a disposizione

In base a quali elementi è stata presentata l’istanza di riapertura delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone? La criminologa Delfino Pesce parla di “nuovi elementi mai sottoposti all’attenzione degli inquirenti”. La dottoressa Delfino Pesce dice di non potersi sbilanciare: “Posso dire che oltre a questi nuovi elementi abbiamo lavorato a una rilettura generale di tutti gli atti“, un’analisi che è prassi quando si tratta di un’istanza di riapertura di un caso.

Più dettagli arrivano da ‘FqMagazine’, che ha ascoltato la consulente Katia Sartori: “Ho analizzato il contenuto di alcune missive, e all’interno di alcune di queste ci sono degli elementi importanti che possono essere sfuggiti a chi le ha viste prima”. Secondo il gruppo di lavoro, le nuove indagini potrebbero essere favorite dall’impiego di nuove tecnologie investigative.

Gli ultimi aggiornamenti

Recentemente Piera Maggio ha denunciato sui social il ritrovamento di due cimici funzionanti all’interno del suo appartamento, dispositivi rinvenuti per caso durante dei lavori di manutenzione della casa.

La donna ha chiesto spiegazioni alle autorità, specialmente per capire se quelle cimici siano di proprietà delle forze dell’ordine o di privati.