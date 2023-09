Il padre di Saman Abbas scoppia in lacrime mentre il medico legale spiega come è stata uccisa sua figlia

Ammazzata per strozzamento e poi gettata in una fossa scavata nella terra in località Strada Reatino, in provincia di Reggio Emilia. Lì i suoi resti sono stati ritrovati dopo un anno e mezzo di ricerche. È stata questa la fine della 18enne Saman Abbas, che voleva vivere libera come le sue coetanee italiane.

Shabbar Abbas scoppia a piangere in tribunale

Quando Shabbar Abbas, padre di Saman, ha sentito le parole dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo e degli altri periti che raccontavano gli ultimi istanti di vita di sua figlia non è riuscito a trattenere l’emozione.

L’uomo ha pianto davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia.

Fonte foto: ANSA Carabinieri nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Saman Abbas.

La perizia definitiva relativa all’autopsia sul cadavere di Saman è stata depositata nei giorni scorsi.

La buca in cui sono stati trovati i resti della 18enne sarebbe stata scavata con dei badili.

Badili compatibili con quelli trovati nella casa di Campagnola dello zio Danish Hasnain e dei due cugini. Tutti loro sono sotto processo, insieme al padre di Saman, Shabbar Abbas recentemente estradato dal Pakistan, e alla madre Nazia che è ancora latitante.

Giallo sulle scarpe di Saman

Le scarpe di Saman non sono mai state trovate. “Il discorso relativo alle scarpe è tutto tranne che secondario – ha detto alla stampa a margine dell’udienza Simone Servillo, uno degli avvocati di Shabbar Abbas – perché apre dei buchi sulla ricostruzione che è stata fatta”.

“Qui si dà per scontato che l’omicidio sia stato consumato in un determinato luogo, ma la mancanza delle scarpe apre dei punti interrogativi che sono dei coni d’ombra importanti”, ha aggiunto il legale.

Perché è stata uccisa Saman Abbas

Saman, è stato detto da subito, sarebbe stata uccisa perché avrebbe rifiutato un matrimonio combinato con un parente proveniente dal Pakistan.

Due presunti testimoni che sostengono di avere raccolto, in carcere, le confessioni dello zio Danish Hasnain hanno aggiunto nuovi elementi ancora tutti da verificare.

Secondo quanto raccontato, il promesso sposo di Saman avrebbe offerto 15mila euro.

Il suo scopo sarebbe stato quello di sfruttare il matrimonio combinato per poter arrivare in Italia tramite il ricongiungimento familiare.

Una volta in Italia avrebbe avuto in programma di far partire un business basato su finti matrimoni combinati a fini di ricongiungimento.

Il no di Saman alle nozze avrebbe fatto saltare tutto.