Il padre di Francesco Bianconi dei Baustelle travolto e ucciso a Montepulciano, aveva 78 anni

Una tragica fine quella di Ilvo Bianconi, padre del cantante dei Baustelle Francesco Bianconi: l’uomo, appena 78 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto a Montepulciano (Siena). La tragedia si è consumata lunedì 20 maggio. Per il momento il cantante, voce di canzoni entrate nella storia come ‘La guerra è finita’ e ‘Un romantico a Milano’, non ha rilasciato dichiarazioni. Secondo una prima ricostruzione, Ilvo Bianconi era appena uscito da un negozio di frutta e verdura.

Come riporta ‘Corriere Fiorentino’, nonostante i tempestivi soccorsi per Ilvo Bianconi non c’è stato nulla da fare. Secondo la ricostruzione, il 78enne era appena uscito da un negozio presso il quale aveva acquistato frutta e verdura. Bianconi stava tornando alla sua macchina, parcheggiata lungo un tratto di strada all’altezza del bivio di San Biagio.

Improvvisamente sarebbe sopraggiunta un’altra vettura che lo ha travolto e ucciso. Il primo a soccorrere il padre del cantautore è stato lo stesso conducente dell’auto, un sessantenne originario di Chianciano Terme, che ha subito allertato i soccorsi.

Per il momento non è dato conoscere le dinamiche dell’incidente. Ilvo Bianconi è stato trasportato all’ospedale di Nottola, dove è stato raggiunto dal conducente dell’auto che lo ha travolto insieme all’avvocato Michele Grotti.

Dopo la tragedia i soccorritori hanno subito allertato i famigliari. Sul luogo dell’incidente era presente anche il sindaco Michele Angiolini, che è stato batterista dei Baustelle dal 1996 al 2002.

Chi era Ilvo Bianconi

Ilvo Bianconi era un ex impiegato di banca in pensione. Persona rispettata in tutta Montepulciano, una volta resa nota la notizia è stato annullato un confronto tra i candidati alla carica di sindaco.

Come ricostruisce ‘Fanpage’, Ilvo seguì la carriera del figlio Francesco sin dall’inizio. Intervistato da ‘Noisy Road’, infatti, Francesco Bianconi rivelò che suo padre gli impartì la passione il cantautorato dal momento che sin da piccolo gli fece scoprire i dischi di Francesco Guccini.

Le indagini

Come già detto, le dinamiche dell’incidente non sono chiare e per questo l’inchiesta è stata affidata alla polizia municipale. Nel frattempo la salma è stata restituita alla famiglia. Non è stata disposta alcuna autopsia.