Il nuovo virus Hmpv fa paura in Cina, Pechino prende misure di emergenza: cos'è e quali sintomi causa

In Cina il governo sta attuando misure di emergenza contro un focolaio di Hmpv nelle province settentrionali del Paese. Si tratta di un virus respiratorio noto che colpisce in maniera più grave i bambini e le persone con sistemi immunitari compromessi. Le autorità rassicurano che il numero dei contagi rientra nelle ondate stagionali.

Aumentano i casi di Hmpv in Cina

Le province settentrionali della Cina stanno affrontando un improvviso aumento di casi di malattie respiratorie e diversi ospedali stanno andando in difficoltà a causa del numero di pazienti che richiedono cure, come riportato da The Indipendent.

La causa di questo focolaio sarebbe l’Hmpv, un virus che colpisce soprattutto i bambini e che causa sintomi simili a quelli dell’influenza. Il virus è noto da quasi 25 anni ma raramente ha dato vita a grandi focolai.

Fonte foto: ANSA Ospedale in Cina

Per questa ragione non esiste né un vaccino specifico né un antivirale che possa contrastare gli effetti più gravi della malattia. Sono a rischio soprattutto i minori di 14 anni e le persone fragili.

Le misure del governo cinese contro l’Hmpv

Il governo cinese ha rassicurato che, nonostante le immagini di ospedali pieni e pazienti obbligati a mettere mascherine chirurgiche, il numero di casi fino a ora registrato rientra nel normale picco stagionale dell’Hmpv.

Nonostante ciò, le autorità hanno avviato un tracciamento di tutti i casi sospetti di polmonite nelle province colpite. La polmonite, infiammazione degli alveoli polmonari, è uno dei sintomi gravi più comuni dell’infezione da Hmpv.

L’Oms non ha per il momento segnalato alcun livello di emergenza per quanto riguarda questo focolaio, che rimane per ora contenuto alla Cina.

C0s’è il virus Hmpv e quali sono i sintomi

Il metapneumovirus umano, conosciuto con la sigla Hmpv, è un virus che provoca malattie respiratorie. Attacca soprattutto i bambini ed è responsabile del 10% delle polmoniti infantili a livello globale.

Il contagio può avvenire sia per via aerea che attraverso il contatto con superfici infette. L’Hmpv è presente in moltissime parti del mondo ed è diffuso anche tra gli adulti, ma colpisce in maniera più seria bambini e pazienti con un sistema immunitario compromesso.

Raramente però causa conseguenze serie e i suoi sintomi nella maggior parte dei casi sono simili a quelli dell’influenza. Per questa ragione non esiste un vaccino né un antivirale specifico per l’Hmpv.