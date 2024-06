Il noto volto della Bbc Michael Mosley trovato morto in Grecia sull'isola Symi: era in vacanza con la moglie

Morto Michael Mosley il cui corpo senza vita è stato ritrovato in Grecia, sull’isola di Symi, nell’arcipelago del Dodecaneso. Si trovava in quella zona per una vacanza con la moglie.

Noto medico, giornalista e scrittore inglese, Mosley lungo la sua carriera ha ottenuto vari riconoscimenti per i suoi programmi televisivi su sanità e alimentazione in onda sulla Bbc.

Morto Michael Mosley, volto della Bbc: il cadavere trovato in Grecia sull’isola di Symi

Il giornalista risultava scomparso da quattro giorni. Non si è più saputo nulla di lui dopo che si è allontanato per fare una camminata sulle ripide colline di roccia della zona. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un incidente.

Mosley aveva 67 anni. Dopo essersi laureato in medicina, è stato uno dei pionieri del digiuno intermittente. Ha raggiunto la popolarità conducendo diverse trasmissioni sul piccolo schermo britannico. Inoltre è stato columnist sui giornali e autore di libri, spaziando sempre negli argomenti a lui cari, la medicina e il cibo.

Nel Regno Unito era un personaggio molto noto. Tra i vari impegni professionali, curava anche una rubrica settimanale sul quotidiano Daily Mail.

Nel 1995 ha ottenuto il riconoscimento di Giornalista Medico dell’Anno dalla British Medical Association. Tra i suoi ultimi lavori, spicca il saggio edito nel 2020 sulla pandemia del Covid.

Decesso di Michael Mosley: la ricostruzione

Da quanto appreso, Mosley era sbarcato sull’isola di Symi per passare dei giorni di vacanza assieme alla consorte Clare con la quale ha avuto quattro figli. Intorno alle 13:30 di mercoledì 5 giugno, mentre la moglie era in spiaggia, il giornalista si è avventurato in una scampagnata senza più fare ritorno. Nell’allontanarsi non ha preso con sé il cellulare.

Delle telecamere a circuito chiuso hanno immortalato Mosley poco dopo le ore 14 nei pressi del villaggio costiero di Pedi, mentre si avviava verso un cammino di montagna. La moglie, alle 19:30, non riuscendo ad avere notizie del marito, ha fatto scattare l’allarme.

La vasta operazione di ricerca e il ritrovamento del corpo

Le autorità locali hanno dato il via alle ricerche che si sono dispiegate su larga scala. Per provare a rintracciare il medico sono stati usati elicotteri, droni e cani specializzati. Naturalmente anche gli uomini della polizia, i pompieri e alcuni civili della popolazione locale si sono uniti alle ricerche.

Fonte foto: ANSA Un’immagine delle operazioni di ricerca

Purtroppo le ipotesi iniziali sono risultate quelle giuste. Fin dal principio si è creduto che fosse caduto in una grotta, in un crepaccio o in mare. Domenica 9 giugno una squadra di soccorso a bordo di un’imbarcazione ha trovato il cadavere di Mosley nei pressi di una recinzione di un bar in un’area rocciosa non lontana dalla spiaggia di Agia. Secondo i primi esami, il giornalista è morto da giorni.