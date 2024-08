Il naufragio del Bayesian e la ricostruzione degli inquirenti: emerge come sono morti i dispersi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Come è affondato il Bayesian? Come i 15 superstiti ce l’hanno fatta? E come, purtroppo, 7 persone sono rimaste intrappolate nel veliero? Emergono le prime ricostruzioni su ciò che è avvenuto al superyacht a vela di 56 metri inabissatosi a Porticello (Palermo) lo scorso 19 agosto mentre imperversava una tromba d’aria.

Bayesian, la ricostruzione del naufragio

Le 15 persone che sono riuscite a salvarsi si sono buttate in mare. Ci hanno provato anche le altre sette a bordo dell’imbarcazione, ma senza riuscirci. Probabilmente sono stati sopraffatti dall’acqua che stava entrando nello scafo, restando inesorabilmente intrappolati.

Sei corpi senza vita sono stati recuperati dai sommozzatori, uno manca ancora all’appello, quello di Hannah Lynch, la figlia del multi milionario inglese a sua volta deceduto nel naufragio.

Inabissamento del Bayesian, cosa è successo secondo gli inquirenti

I cadaveri erano in cabine diverse da quelle indicate dai superstiti nelle loro testimonianze che sono state raccolte dalla capitaneria di porto e dai vigili del fuoco i quali che sono andati con una piantina dello yacht all’hotel Domina-Zagarella per farsi indicare le aree occupate dai dispersi.

Perché non erano nelle cabine indicate? Perché, secondo gli inquirenti, mentre lo yatch stava affondando, hanno provato disperatamente a salvarsi, tentando di guadagnare la superficie e quindi di risalire verso il lato sinistro, dove poi sono stati trovati.

“Li abbiamo trovati tutti su quel lato – ha spiegato una fonte qualificata al Corriere della Seta – avevamo le cartine con la dislocazione delle cabine e le posizioni degli ospiti, e non è dove li abbiamo recuperati”.

All’appello manca ancora Hannah Lynch, figlia di Mike

I tecnici impegnati nel ricostruire quanto è accaduto sostengono che è probabile che la barca sia affondata di prua. Poi, lentamente si sarebbe ribaltata sul fianco destro.

Il corpo di Mike Lynch è stato recuperato nelle scorse ore; è stato trovato vicino alla cabina armatoriale a poppa.

A riconoscere il cadavere è stata la moglie, Angela Baccares, sopravvissuta al naufragio. La donna è arrivata a bordo di un’auto scura sul molo di Porticello. All’appello manca ancora Hannah Lynch.