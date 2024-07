Il musicista Pietro Morello aggredito da 5 persone: "Ho lividi dappertutto, è perché ho detto fascisti?"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Aggredito da 5 persone. Il musicista, volontario e influencer Pietro Morello ha detto in un video di essere stato aggredito da 5 persone che conoscevano il suo nome e ha mostrato i lividi che aveva volto.

Pietro Morello aggredito: il video del musicista

Il musicista, volontario e influencer Pietro Morello, oltre 3,7 milioni di follower su TikTok ha mostrato in un video sui propri canali social i segni di un’aggressione che avrebbe subito da parte di 5 persone non identificate.

“Ho lividi dappertutto. Occhi, labbro, schiena, braccia. Mi hanno pestato. In cinque. Urlavano il mio nome e cognome quindi sapevo benissimo chi io fossi. Quello che non ho capito è perché?” esordisce il musicista nel video.

“È perché ho detto ‘fascisti’ in un video? O perché ho detto che l’omofobia è una malattia? Così riconfermate solo una delle idee in cui credo di più in assoluto. Ovvero che le parole e la cultura se usate bene possono fare molta più paura delle botte” conclude l’influencer nel breve filmato.

Chi è Pietro Morello, l’influencer aggredito

Pietro Morello è un musicista e influencer nato nel 1999 a Torino. Oltre a condividere la propria musica, Morello ha mostrato sui suoi canali social anche molte delle sue esperienze come operatore umanitario in giro per il mondo.

Ha iniziato la sua carriera poco più che ventenne, nel 2020, condividendo la sua passione per la musica. Dedica la sua opera di volontariato principalmente ai bambini che si trovano in difficoltà nelle zone colpite dalla guerra.

Nel 2021 partecipa come presentatore al pre-show di X Factor per TikTok, tiene un intervento alla manifestazione TedX raccontando la sua esperienza con il volontariato e viene nominato ambasciatore di Torino nel mondo, oltre che insignito del premio La Pira per la pace e i diritti umani.

Lo spettacolo “Non è un concerto”

Nel 2023 Pietro Morello esordisce per la prima volta con uno spettacolo dal vivo a teatro, dal titolo “Non è un Concerto”, che coniuga i due aspetti della sua attività di divulgazione attraverso i social network.

Da una parte infatti, Morello racconta della sua esperienza in teatri di guerra come volontario e dall’altro accompagna la narrativa con brani suonati da lui, tra cui anche molti pezzi originali.