Il modello 730 precompilato è online, come si modifica ed entro quando va inviato all'Agenzia delle Entrate

E’ online il modello 730 precompilato del 2023. Dal pomeriggio del 2 maggio è possibile consultare le dichiarazioni dei redditi già compilate dall’Agenzia delle Entrate, relative all’anno di imposta precedente. Disponibile anche l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730. Quali sono le nuove modalità e cosa prevedono.

Accedere alla dichiarazione precompilata

Il 730 precompilato è diretto ai contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Per poter visualizzare e scaricare la dichiarazione precompilata bisogna accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Cie o Cns.

Fonte foto: Agenzia delle Entrate Il modello 730 da compilare, scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate

La dichiarazione contiene già diversi dati come le spese sanitarie, quelle universitarie, premi assicurativi, i contributi previdenziali, i bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica e così via.

Tra le novità di quest’anno, però, aumentano i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. Si aggiungono, infatti, i corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Ma anche le spese per canoni di locazione, le spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa

Come si modifica ed entro quando si manda

Fino all’11 maggio sarà possibile solo visualizzare e scaricare la dichiarazione. Dall’11 maggio in poi, invece, è consentito accettarla, apportarvi modifiche e inviarla.

Chi non apporta modifiche al 730 precompilato e lo invia così come predisposto dall’Agenzia delle Entrate, non ha bisogno di esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non è sottoposto a controlli documentali.

Sarà necessario soltanto accettare online il documento.

Una volta accettato o modificato, il 730 può essere inviato direttamente tramite l’applicazione web ma non oltre il 2 ottobre.

La scadenza per il modello Redditi Persone Fisiche precompilato, è invece il 30 novembre.

Le novità del 730

Tra le novità introdotte dal nuovo 730, c’è la possibilità, a partire dal 20 aprile, di autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse.

Si tratta di un modo per agevolare chi ha poca dimestichezza con il web, che deve comunque essere in possesso Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

Per autorizzare la persona di fiducia bisogna accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia o autorizzarla tramite una videochiamata da effettuare con un funzionario delle Entrate.

Viene estesa inoltre la durata della delega, che potrà infatti essere valida fino a 3 annualità se richiesto dal contribuente.

Rimangono le altre due modalità per l’invio della dichiarazione, ovvero mandare una Pec o presentare la richiesta in un ufficio fisico dell’Agenzia.