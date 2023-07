Il ministro Pichetto Fratin piange per l'eco-ansia di una ragazza: "Ma lei non ha paura per i suoi figli?"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Commozione alla Giffoni Film Fest. Durante una sessione di domande, il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin si è commosso dopo le parole di una ragazza che ha espresso la sua preoccupazione per il futuro riguardo le problematiche ambientali.

Cosa ha detto la ragazza

Nel contesto del Giffoni Film Fest, evento dedicato al cinema per ragazzi, un gruppo di giovani ha avuto l’occasione di porre le proprie domande al ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Una ragazza ha premesso al proprio quesito di soffrire di eco-ansia, per poi chiedere al ministro se non avesse paura per i propri figli e nipoti vista l’incertezza climatica che il nostro Paese ha davanti.

Fonte foto: ANSA La ragazza che ha posto la domanda al ministro facendolo commuovere

“La mia terra brucia, in questi giorni in Sicilia sta bruciando tutto, e io non so se voglio avere figli” ha detto tra le lacrime la giovane.

Cos’è l’eco-ansia

Per eco-ansia si intende un disturbo definito come: “Paura cronica della catastrofe ambientale“. Diversi studi ne hanno riconosciuto segnali fin dal 2007, in relazione al peggioramento delle condizioni climatiche del nostro pianeta.

Il riscaldamento globale non è la sola causa della eco-ansia, che sembra potersi verificare anche in presenza di ampia deforestazione. Pur non essendo una malattia riconosciuta, può avere serie ripercussioni sulla salute mentale di chi ne soffre.

Ne soffrono molto di più le donne, ma anche le popolazioni indigene che vedono il proprio ambiente distrutto. I sintomi si manifestano con attacchi di panico, insonnia, irritabilità, perdita di appetito, tic e tensione muscolare.

L’eco-ansia è a volte seguita da alcune risposte come l’eco-rabbia, l’eco-sofferenza, l’eco-colpa e la solastalgia, uno stress causato dalla trasformazione e dalla degenerazione di un ambiente familiare identificato come la propria casa.

Cosa ha risposto il ministro Pichetto Fratin

Il ministro dell’ambiente ha risposto alla domanda postagli dalla ragazza: “Io ho la forza del dubbio, ho un dovere verso la carica che ricopro, verso di voi e verso i miei nipoti”.

Mentre pronunciava queste parole anche Pichetto Fratin si è commosso per un attimo, ed è stato subito incoraggiato dagli applausi del pubblico presente.